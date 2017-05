Boris Izaguirre charla en Avilés sobre su obra literaria

El escritor Boris Izaguirre estará este miércoles en Avilés para conversar sobre su vida y obra con el periodista Juan Ramón Lucas. La visita del hispanovenezolano se enmarca dentro de II Festival de Cine LGBTIQ, que se celebra desde el domingo en el Centro Niemeyer. La charla del ciclo Palabra comenzará a las 20.30 horas y tendrá lugar en el auditorio del centro cultural de la ría. Las entradas están disponibles al precio de 1 € y se pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank – entradas (www.liberbank.es).

Boris Izaguirre es escritor desde los 16 años, cuando comenzó con una columna semanal en el diario El Nacional de su Venezuela natal. Ha escrito siete novelas, entre otras, "El vuelo de los avestruces" en 1991, "Dos monstruos juntos" en 2011 y su más reciente "Un jardín al norte" en 2015. En 2007 fue finalista del Premio Planeta con "Villa Diamante".

En televisión empezó escribiendo telenovelas como "La Dama de Rosa", 1986, o "Rubí Rebelde", 1989. En el año 1992 se trasladó a España, trabajando como guionista en varios formatos televisivos hasta que en 1998 empezó a colaborar en "Crónicas Marcianas" y pasó de ser un guionista a convertirse en una estrella de la televisión y fenómeno mediático. Y de allí hasta ahora "Ha sido un fantástico viaje" según sus palabras y continúa Izaguirre: "Una vez Juan Gabriel me dijo: No hay mérito más grande que triunfar en un país que no es el de uno. Y estoy completamente de acuerdo".

Su entrada en el mercado latino lo hizo participando en el Reality de Telemundo "Yo soy el Artista" sorprendiendo a quienes no lo conocían por su irreverencia e inteligente sentido del humor. Desde entonces, ha participado en múltiples shows de la cadena Telemundo, presentando alfombras rojas de los diferentes eventos y actualmente forma parte del panel del show "Suelta la sopa".

El periodista Juan Ramón Lucas será el encargado de dirigir el encuentro. Lucas nació en Madrid de padres asturianos (él de Colombres, ella de Mieres). Ha desempeñado su carrera profesional en televisión y radio en medios como: TVE, Cadena SER, Onda Cero, Tele 5, Tele Madrid, Antena 3...