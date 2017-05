¿Qué hacer hoy en Avilés

Proyecciones de cine gay en el Centro Niemeyer y fiesta en Trasona

Manifestación del 1 de mayo. La protesta partirá a las 12:00 horas de la plaza del Vaticano. Convocan UGT y CC OO de Asturias con el lema "No hay excusas".

Festival de Cine LGBTIQ. El Niemeyer acoge a las 17.00 horas el pase de "Girls Lost", a las 19.00 horas, "Don´t look at me that way", y a las 21.00 horas, "Yo, Olga Hepnarova". El precio de las localidades para cada proyección, integrada en el II Festival de Cine LGBTIQ, es de 5 euros.

Jira al Pantano de Trasona. Trasona acoge desde las 10.00 horas una exhibición de tiro con arco (campo de tiro de Gabitos). De 11.00 a 20.00 horas recorrerá las riberas del pantano el tren "Gira la Jira". La regata de piragüismo comenzará a las 11.00, y de 12.00 a 22.00 horas los aficionados a la música electrónica tendrán su fiesta, "Pantanazo", en el área recreativa de Gabitos. A las 12.00 habrá un concurso de creación artística y un desfile de perros en adopción, en Overo. La muestra de bailes tradicionales comenzará a las 12.30 horas, y la folixa del pulpo, a las 13.00. A continuación, pasacalles, a las 13.15 horas. Ya de tarde, un nuevo desfile de perros en adopción, a las 16.00 horas, y a las 16.30 horas, fiesta infantil. La charanga El Felechu iniciará su pasacalles a las 17.00 horas. Finalmente, a las 18.00, entrega de premios de creación artística, y a partir de las 19.00 horas, gran verbena.