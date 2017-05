De nuestro corresponsal, Falcatrúas



Adecentaron la capilla de Bildeo por fuera y por dentro con una partida de dinero que mandó desde Madrid uno que emigró hace sesenta años, hizo perras traficando con carbón para las calefacciones y quiso hacer algo en su pueblo natal que perpetuase su memoria. A tal efecto envió una placa de acero inolvidable, a colocar en lugar destacado, que rezaba: "Hiciéronse las obras de restauración de esta capilla gracias a José Garrido Alba, hijo preclaro de este pueblo. Bildeo, año 2012".



Además de reparar el tejado, se sustituyó la iluminación de vela y candil por luz eléctrica, se pintó, hasta se renovó el equipamiento religioso del oficiante y, como quedaba algo de dinero, se permitieron la extravagancia de instalar un sistema de toque de campana, sólo hay una, porque los guajes no tenían otra cosa que hacer que prenderle fuego a la cuerda que bajaba de las alturas, pasaba por un agujero pegado a una viga y colgaba en el atrio, finalizando en un nudo gordo como una naranja que impedía que la cuerda se escurriese de la mano.



Rematando la cuerda, toda la vida hubo una argolla de fierro balcón muy vistosa, de la que daba gusto tirar, ahí aprendieron todos los guajes de Bildeo a menear el badajo. La iniciación era lo peor, habíalos muy brutos que comenzaban dando unos tirones violentos para mover la campana con su armatoste de madera adelante y atrás, pero al jodido artefacto le daba pereza coger el compás por estar quieto semanas y meses, como adormilado, y devolvía unos contratirones como coces que podían partirte la muñeca; con más maña que fuerza se conseguía vencer las inercias acumuladas e ir aumentando el recorrido hasta alcanzar el punto ideal de bamboleo; desde ese momento bastaba con un dedo para mantener el impulso y hacer redondos los tañidos.



La argolla que normalmente permanecía enganchada en una clavija en la pared y mantenía la cuerda quieta en periodos de inactividad desapareció y las sucesivas argollas que la reemplazaron siguieron igual camino; las autoridades decidieron entonces trenzar en el extremo un nudo primoroso bien gordo y los revolucionarios respondieron prendiéndole fuego en repetidas ocasiones, quemando la cuerda entera y chamuscando la viga por donde pasaba, a riesgo de iluminar con un incendio la capilla entera. La solución definitiva ideada por los ediles fue sustituir la última cuerda quemada por una cadena, con el razonamiento de que las cadenas arden mal. Aquella noche los vecinos del pueblo se hubieron de levantar a las tantas alarmados por un campaneo incesante y furioso: unos en pijama, otros en sayón, confluyeron todos en la capilla para averiguar la causa de tal algarabía campanera: era un castrón del rebaño de cabras de Casa Fonso el que tiraba de la cadena enganchada a sus cuernos, cada vez más cabreado por el ruido que él mismo estaba armando y del que no podía librarse.



Como decíamos al comienzo, con algunas perras sobrantes se decidió sustituir la cuerda y la cadena como sistemas de toque de campana por un accionamiento eléctrico, de modo que junto a los dos interruptores correspondientes a las luces, había un tercero, el interruptor campanero, todos ellos alineados en una pared lateral, cerca del altar. Por entonces había corrido la voz de que un indiano muy devoto nacido en Bildeo, al enterarse de la reparación de la capilla había invertido a su vez un dineral en cálices, custodias, crucifijos y patenas, todo de oro, plata y pedrería; hasta tal punto se fue magnificando el supuesto tesoro del pequeño templo que una noche de invierno comenzó a tañer la campana como si tocaran a rebato.



La gente andaba de filandón por las casas de los vecinos, creyeron que había fuego en alguna parte, así que en un minuto llegaron no menos de veinte o treinta personas a tiempo de atrapar a un zascandil agobiado por tanto campaneo provocado por él mismo. No supo qué decir, tampoco los vecinos supieron qué hacer con él, así que lo dejaron cerrado en la capilla, cuyas ventanas eran dos rendijas practicadas en la piedra por donde la luz pasaba estrangulada y la puerta era maciza de castaño, instalada doscientos años atrás por un carpintero apellidado selojuropormimadre; al día siguiente vino a buscarlo la pareja de la Guardia Civil, a pie, no había carretera todavía, pero no tenían decidido si llevarlo antes al cuartel o a la televisión, porque no se ve todos los días que el ladrón toque las campanas para avisar de que está en plena faena.



Años después se ha podido ver a este pájaro disertar en una de esas tertulias que organizan las televisiones donde un grupo de entendiólogos opinan de lo que sea sin cortarse un pelo.



Seguiremos informando.