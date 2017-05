¿Qué hacer hoy en Avilés?

Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. El historiador Enrique Antuña Gancedo imparte hoy, a las 19.30 horas, en el palacio de Valdecarzana (calle del Sol), una charla sobre "La Jira del embalse de Trasona. Historia de la fiesta de Ensidesa". El acto está organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés en colaboración con el Club Popular de Llaranes. La entrada es libre.

Festival de Cine LGBTIQ. El Centro Niemeyer acoge a las 17.00 horas de hoy un pase de "UIO: Sácame a pasear" (cinta ecuatoriana dirigida en 2016 por Micaela Rueda), a las 19.00 horas miembros del Comité Ciudadano Anti-Sida ofrecen la charla titulada "La importancia de la detección precoz del VIH" y a las 20.30 horas se proyectará "Mapplethorpe. Look at the Pictures", de Fenton Bailey y Randy Barbato. El precio de la localidad para cada proyección, integrada en el II Festival de Cine LGBTIQ, es de 5 euros y el acceso a las conferencias es gratuito previa retirada de invitaciones en la taquilla.

Cine. En la Casa de Cultura de Avilés (plaza de Álvarez Acebal) se proyectará hoy, a las 20.15 horas, la película "La comunidad de los corazones rotos", de Samuel Benchetrit. La entrada cuesta 3 euros.

Dinamización de la lectura. Cuentacuentos y actividades para el fomento de la lectura dirigidos a niñ@s de 4 a 8 años se celebrarán hoy, a partir de las 18.00 horas, en la Biblioteca Bances Candamo (plaza de Álvarez Acebal). La entrada es libre.

Cuentacuentos. La biblioteca de Cancienes alberga a las 18.00 horas de hoy una sesión de cuentacuentos con la lectura de "El cumpleaños de Lobito", de Philippe Matter. La entrada es libre.

Senderismo. La Asociación de Vecinos El Hórreo, del Carbayedo, organiza el día 7 de mayo una ruta a la senda fluvial del Viacaba (concejo de Cabranes), de siete kilómetros y baja dificultad. Quienes no deseen caminar podrán pasar el día en Villaviciosa y visitar el Museo de la Escuela Rural, en Viñón. El viaje cuesta 15 euros (socios) y 18 euros (no socios). Más información e inscripciones en las oficinas de la asociación (calle del Doctor Marañón, número 16), de lunes a viernes, de 19.00 a 21.30 horas, y telefoneando al número 985545115.