A la Jira, aunque sea en balsa

Plásticos, toldos, tiendas de campaña, los árboles, el muro del embalse... Cualquier invento era bueno ayer para los que no querían perderse la tradicional Jira del embalse de Trasona. Más de 4.000 personas, entre las áreas recreativas de Overo y Gabitos y la zona del palacio, según los datos del Ayuntamiento, no tuvieron miedo a la lluvia, cogieron los bártulos y la comida y se fueron al pantano para no fallar a la cita, que para muchos es tradición. "El año en que estaba todo embarrado, éramos de las pocas que estábamos aquí. Hoy -por ayer- no está tan mal", explicaban Bea García, Covi Esperanza y Noah Esperanza, pertrechadas en una pequeña tienda de campaña, mientras esperaban por una "más grande" que llegaba en coche con más comensales.



La lluvia finalmente se portó bien con los que acudieron al embalse. Alguna que otra gota mojó el "prao" corverano, pero ni siquiera se hizo necesario que los que no estaban atechados se movieran de su sitio en busca de cobijo. La mayoría ya tienen sus trucos, un plástico en sus cabezas atado al que se pueda o puesto en el suelo para combatir la humedad, es uno de ellos. "Cada año traemos más cosas y a más gente", comentaban Jorge González y Julián Hernández, mientras montan una gran tienda junto a su toldo. En su grupo, algunos debutan en la fiesta, pero otros llevan toda la vida: "Empecé a venir de pequeña en familia, luego venía con mis amigos y ahora vuelvo a venir en familia. Al final a todo el mundo le pasa igual". Cerca de ellos, Juan y José Iglesias, hermanos, se afanaban en cocinar en la parrilla la carne y en escanciar culinos para que a su familia no les falte de nada. "Comen como limas, no paran", bromeaban.



En esta fiesta, que ya tiene 60 años de trayectoria, cada cual celebra el Primero de Mayo como quiere o con quién quiere. Familias, amigos, compañeros de trabajo y hasta conocidos por internet. "Nos conocemos de un chat que se llama 'La Madreña'. Venimos de Avilés, Gijón, Mieres, de Oviedo... y nos juntamos en fiestas como estas", comenta Haydee Barril, mientras comparte la comida con aquellos que ya son sus amigos.



Un grupo de amigos de Llaranes, entre los que están Jonathan Vázquez, Sheila Balido, Susana Blanco y Xandro Testón fue el último que consiguió mesa para comer. A partir de ellos, los que llegaban tenían que sentarse en la hierba si no traían su mesa. "Llegamos como las diez y media, solemos venir pronto para coger este sitio", dijeron mientras comenzaban a comer.



Una vez acabada la comida en Overo, los pequeños disfrutaron del espectáculo de "Tres Colores", y los mayores de la verbena posterior, con la orquesta "Garibaldi" y un Dj. Mientras en Gabitos, los jóvenes disfrutaron de la música electrónica de Djs de fama nacional, en el "Pantanazo" hasta alrededor de la medianoche, con artistas como "Eddy M". Entre tanto, la Banda de Música de Corvera y la charanga "El Felechu" amenizaron la jornada y el Grupo de Baile Tradicional del concejo realizó una exhibición en la zona del palacio. Tampoco faltó el concurso de creación artística al aire libre, con la participación de 26 niños, y en el que Aleix Madriñán, Sergio Esteban, Claudia González, Marta Menéndez y Claudia Rubio fueron los ganadores.