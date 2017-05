¿Qué hacer hoy en Avilés?

Actuación de la Sinfónica del Principado. El auditorio de la Casa de Cultura (plaza de Álvarez Aceba) recibe a las 20.15 horas de hoy a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez (director invitado) ofrece el concierto "Orígenes III", en el que participa el joven violinista Ray Chen.

Feria del disco y el libro en asturiano. La V Feria del Llibru y el Discu n´asturianu abre sus puertas a las 12.00 horas de hoy en la plaza de Domingo Álvarez Acebal. Contará con las siguientes actividades: 18.00 horas, presentación del libro "Versos d´Asturies", de Manuel García Granda y Ilemi Cuesta Mier; 19.00 horas, presentación de "El llibru nuevu", de Xuan Bello; 20.00 horas, recital poético en homenaje a Pablo Ardisana. Entrada libre.

Festival de Cine LGBTIQ. El Centro Niemeyer proyecta hoy las siguientes películas: "Female to what the fuck" (17.00 horas), "Yo, Olga Hepnarova" (20.30 horas) y "UIO: sácame a pasear" (22.30 horas), en el marco del Festival de Cine LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer). Además, a las 19.00 horas tiene lugar la charla "Sexualidades juveniles. Amor y diversidad", a cargo de Ana Fernández e Iván Rotella, de Diversex Espacio de Encuentro,y la Asociación Asturiana para Educación Sexual. El precio de las entradas para cada proyección cinematográfica es de 5 euros; el acceso a la charla es gratuito previa retirada de invitación en la taquilla del Centro Niemeyer.

Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. Pablo Fernández, psicoterapeuta, sexólogo y mediador de familia, ofrece a las 19.30 horas la conferencia titulada "¿Cuánta vida cuesta tu sueldo?" La charla es una reflexión sobre las creencias sociales y culturales que condicionan el día a día: consumismo, relativismo, romanticismo, escepticismo, competitividad, pragmatismo.. El acto tiene lugar en el palacio de Valdecarzana (calle El Sol) y está organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. Entrada libre.

Concierto. La banda norteamericana The Handsome Family presenta a las 21.00 horas, en el teatro Palacio Valdés, su décimo trabajo titulado "Unseen". El dúo de Nuevo México está formado por el matrimonio Brett y Rennie Sparks. Entradas: 15 euros.

Claves para descubrir la vocación. El coach Iván Ojanguren ofrece a las 19.30 horas, en el espacio "La Habitación Blanca" (calle La Fruta, 18, 1º. Avilés) la conferencia "Claves prácticas para descubrir tu vocación". Entrada libre. Este encuentro sirve de antesala al taller titulado"Apasiónate, herramientas para descubir tu vocación", que impartirá Ojanguren el día 13 de mayo, también en La Habitación Blanca, con un precio de inscripción de 20 euros.

Conservatorio. El auditorio del Conservatorio Julián Orbón (calle Julia de la Riva, 4), celebra a las 19.30 horas un concierto de alumnos de piano de la profesora Ana Serrano. Entrada libre.

Poemario en Luanco. El poeta Aurelio González Ovies presenta a las 19.30 horas, en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, su último poemario "Entonces", publicado por Bajamar Editores. Entrada libre.