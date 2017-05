Arcelor es "ineficaz" ante incidentes con contaminación, censura el Principado

Nuevo bofetón del Gobierno autonómico a Arcelor-Mittal. La consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Belén Fernández, reclamó ayer en la Junta General del Principado a la multinacional "más diligencia y rigor" en la gestión de incidentes en sus instalaciones "para que las consecuencias ambientales no se produzcan o sean mínimas", dado que, en la actualidad, la compañía "no tiene manera de abordar ni los incidentes previstos (como arranques o paradas) ni los imprevistos (averías, fallos eléctricos, etcétera)". Para Fernández, la multinacional no tiene "eficazmente resuelta" la manera de afrontar los incidentes en sus plantas que generan episodios de contaminación y tildó de "muy grave" la nube tóxica del pasado 24 de abril, por el que la compañía afronta una multa de entre 200.000 y dos millones de euros.



La siderúrgica lleva tiempo en el punto de mira por incidentes contaminantes (desde 2015 ha pagado 740.000 euros en multas y tiene otros ocho expedientes abiertos y pendientes de resolver). El Principado solicitó hace meses a la compañía un plan de actuación sobre su funcionamiento en condiciones anómalas, un estudio que Arcelor presentó en febrero. "Ese plan de actuación es insuficiente, por lo que ya en marzo se le solicitó un nuevo documento que aún no ha presentado", explicó Fernández. La preocupación por el goteo constante de incidentes contaminantes llevó al Ejecutivo autonómico a promover "la contratación de un servicio, que deberá estar listo en dos meses, para identificar posibles medidas de refuerzo que eviten las consecuencias ambientales ante fugas o escapes".



Las acusaciones de la Consejera de Medio Ambiente no han sentado bien en la multinacional siderúrgica. "Tenemos un protocolo de actuación suficientemente probado con equipos de emergencias, una media de cuarenta simulacros al año y muchos de ellos simulando fugas con productos químicos. Recientemente, firmamos un convenio de colaboración con el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), y precisamente en el simulacro de la semana pasada realizamos un ejercicio práctico que supuso la puesta en marcha de ese convenio", explicó un portavoz de la multinacional. Sobre el incidente de la nube tóxica, insistió en que "se actuó rápidamente". "La fuga fue a las 19.05 horas, a las 19.21 la planta de ácido de las baterías de coque estaba parada y se actuó conforme al protocolo. Estamos hablando de una avería", añadió.



Arcelor-Mittal remitió ayer el informe completo sobre la fuga de triácido sulfúrico que le venía reclamando el Principado, un documento de 35 páginas en el que "se detalla de forma exhaustiva el incidente, cómo se actuó, las medidas correctoras implantadas, las alarmas y los controles adicionales activados e incluso la formación que se ha impartido a los operarios de la planta de ácido". La multinacional urgió al Principado a levantar la clausura de la instalación para "que se pueda arrancar cuanto antes".



La titular de Medio Ambiente defendió ayer que el Servicio de Prevención y Control Ambiental realizó 345 inspecciones relacionadas en la calidad del aire en 2015, más de 370 en 2016 y prevé para este año unas 400 visitas a instalaciones. Héctor Piernavieja, diputado de Podemos, achacó las emisiones contaminantes de Arcelor-Mittal "a la falta de inversiones" y a la merma de las plantillas que se dedican al mantenimiento de la siderúrgica. "Donde antes había diez trabajadores, ahora quedan cuatro", dijo.



Belén Fernández devolvió el golpe al diputado de la formación morada. Le recriminó la "desidia" de Podemos, que "más allá del efectismo que supone llevar al Parlamento asturiano mascarillas, botes con sedimentos o fotografías de emisiones contaminantes no ha participado en la revisión del plan de calidad del aire de Gijón, tampoco ha hecho aportaciones a la Ley de Sostenibilidad o Protección Ambiental y sólo ha presentado en Avilés una alegación al plan de la villa, de un folio de extensión, en la que cuestiona ligeramente el proyecto de movilidad y pide mejoras en la red de medición".



La multinacional espera ahora que el Principado dé luz verde a la reactivación de la planta de ácido de baterías y el lunes se reunirá con el portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, en la sede de La Granda.