Investigan la difusión de fotos de una menor de Castrillón desnuda

La madre de una menor de Piedras Blancas ha denunciado ante la Guardia Civil la difusión de fotografías, a través de teléfonos móviles, de su hija desnuda tomadas durante las fiestas de San Isidro el pasado fin de semana. La Guardia Civil ha tomado declaración ayer a cuatro jóvenes, compañeros de centro escolar de la chica. La hipótesis con la que trabaja la Benemérita es que la menor podría haber consumido alcohol y no era consciente de lo que estaba pasando.



El recinto de San Isidro atrajo el pasado fin de semana a cientos de visitantes a Piedras Blancas, tanto de Castrillón como de otros concejos. Pero esas fiestas no estuvieron exentas de actos vandálicos, la mayoría durante la noche y madrugada del sábado al domingo, pese a que se incrementó la vigilancia tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil. Algunos vecinos de Piedras Blancas criticaron que las verbenas se prolongaran hasta las cinco de la madrugada.



Intoxicación etílica



Durante las fiestas, la Policía Local tuvo que trasladar al hospital San Agustín de Avilés a varios menores por intoxicación etílica tras comunicárselo a sus familias. Asimismo, el domingo 14, fue detenido en la plaza de Europa de Piedras Blancas un conductor implicado en un accidente; cuando se le realizaron las pruebas de alcoholemia dio positivo, con unos resultados de 0,77 y 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.



Uno de los incidentes más llamativos fue la rotura el lunes de varias puertas de los portales de media docena de edificios en la calle Rey Pelayo, según informó la Policía Local. Los agentes investigan los hechos para tratar de localizar al autor o autores. Así mismo, los agentes identificaron a un hombre al que sorprendieron golpeando un coche que no era de su propiedad.



El incremento de la vigilancia policial durante las fiestas populares en la comarca no impide la comisión de actos violentos. El año pasado, durante las fiestas de Piedras Blancas un castrillonense de 38 años fue supuestamente agredido por diez jóvenes, ocho de ellos menores que posteriormente fueron identificados y prestaron declaración ante la Guardia Civil. El hombre fue agredido cuando circulaba por la calle El Vallín tras bajarse del coche, que estaba siendo aporreando por los chavales.