Varios bañistas abandonan la playa de San Juan por sufrir picores en contacto con el agua

Varios bañistas de la playa de San Juan de Nieva se quejaron ayer de picores que les obligaron a salir del mar. Los afectados, unos 25, comunicaron a los socorristas los problemas en la piel y éstos les aconsejaron que se ducharan con agua dulce en las instalaciones del arenal. Tras la ducha, los afectados no tuvieron más síntomas.

La bandera verde ondeó ayer en San Juan, donde acudieron a lo largo de la jornada más de 5.000 personas, según los socorristas. "El agua está repleta de gente, la bandera es de color verde, todo parece normal, pero no. A los pocos minutos de estar en el agua, me empezó a picar todo el cuerpo como si hubiera ortigas. Se lo comenté al socorrista y su respuesta fue que efectivamente había quejas y que me diera una ducha de agua dulce", relató una de las afectadas.

El coordinador del servicio de Socorrismo de Castrillón, Ignacio Flórez, señaló que hay gran presencia de algas en el mar. No obstante, indicó que de persistir hoy el problema, habrá que tomar medidas y realizar análisis del agua del mar para que no se repiten los problemas de hace tres años. En julio de 2014, decenas de usuarios de la playa de San Juan se quejaron de picores. Los socorristas izaron la bandera roja y prohibieron el baño también en El Espartal y Salinas. La medida se prolongó algunos días en la playa, hasta que el análisis del agua que realizó el Principado concluyó que la causa de los picores podría ser achacable a la presencia de micromedusas y microalgas.

Mientras los problemas surgían en la playa de San Juan se abría al baño la de Bahínas, cerrada desde el pasado sábado cuando un análisis del Principado con muestras tomadas el 30 de junio alertó de la presencia de fecales en el agua. La voz de alarma de la presencia de fecales la dio el Colectivo Ecologista el pasado domingo, al avisar de que el agua del mar estaba contaminada por enterococos intestinales. Los ecologistas y los usuarios reclaman al Principado y al Ayuntamiento de Castrillón una investigación para conocer la procedencia de las sustancias de origen fecal en la playa de Bahínas, en la que desemboca el arroyo Pixirgo.