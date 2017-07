Los mayores del programa de rutas: "Hacemos ejercicio y nos conocemos"

Hábitos saludables para los vecinos más veteranos durante la época estival. La primera ruta del programa "Caminando que es gerundio", que organizará cada semana el Centro de Mayores y Pensionistas de Las Meanas, tuvo lugar ayer con un notable éxito de participación. Estas rutas han surgido con la idea de que los socios del concurrido centro "puedan realizar ejercicio físico y así fomenten una forma de vida más equilibrada".

Margarita Fernández, una de las participantes en la denominada ruta de la ría, que cubre uno de los márgenes del estuario avilesino hasta el barrio de Llaranes, reconocía ayer el esfuerzo para poner en marcha la novedosa actividad. "Supone que muchos de nosotros podamos hacer algo de ejercicio físico y, de paso, conocernos más", comentaba poco antes de empezar.

Y es que la socialización es uno de los objetivos que los organizadores buscan con esta actividad. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, señaló que esta actividad está planteada para que los mayores puedan compartir momentos, combatiendo así la soledad que puedan sufrir.

La primera ruta del programa comenzó a media mañana y cubrió un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros, que no fueron ningún obstáculo para el único hombre entre más de veinte mujeres del grupo de caminantes. José de Miguel se presentó con ropa de calle y un bastón que le acompaña en todos sus paseos. "Me gusta caminar y he hecho esta ruta muchas veces solo, pero nunca había encontrado un grupo con el que pudiera compartir caminata", señaló.

Para prevenir el cansancio, los mayores fueron provistos de una fruta y agua. Las siguiente escapada tendrá lugar el próximo martes 11 de julio, por la ruta de los Molinos. Después, habrá otra el día 18, por la ruta de la Aceba; y la última, la ruta del Mar, por Salinas, será el 25 de julio. La inscripción global cuesta cinco euros, que se destinarán a becas de comedores.