El Alcalde pedirá la bandera azul de Luanco tras la obra del saneamiento de Peroño

La conexión del saneamiento de Peroño a la red general para eliminar los vertidos al mar Cantábrico comenzará tras el verano. Las previsiones que maneja el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, es que la obra esté ejecutada en un plazo de tres meses. "Cuando esté listo y comprobemos que no hay vertidos, no dudaré en pedir la bandera azul para la playa de Luanco", expresó ayer el Regidor. El acondicionamiento de la red de saneamiento del barrio luanquín tiene un coste total de 450.000 euros. Dada la situación económica municipal, el Ayuntamiento selló un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual puede abonar la actuación en tres anualidades de 150.000 euros cada una. Por el momento, ya ha saldado la primera y, a finales de año, cuando la obra comience, ejecutará el segundo pago. Si el sistema de abonos se mantiene como hasta la fecha, la renovada red de saneamiento de Peroño estará pagada en 2018, un año después de su finalización.

"La intención de esa mejora de la red no es otra que eliminar los vertidos desde La Mofosa al mar", explica Jorge Suárez, que destacó que el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dado su visto bueno a la actuación. "Podríamos comenzar ahora, pero preferimos ejecutarlo todo una vez finalice el verano y la temporada de baños", manifestó el alcalde de Gozón.

Esos vertidos al mar justificaron que Suárez no solicitara la bandera azul que solía ondear en la playa de Luanco en años anteriores. El Alcalde defendió desde el primer momento que los vertidos no afectaban a la zona de baños y explicó además que si había decidido no solicitar la enseña a Adeac, la entidad que entrega los reconocimientos, fue por "conciencia" ya que, a su juicio, no puede admitirse que ondee una seña de calidad cuando existen vertidos al mar.

Las obras de Peroño servirán para dar servicio a 140 viviendas que no disponen de la conexión al saneamiento y que hasta ahora evacuan sus aguas residuales directamente al mar. La inversión será ejecutada por la empresa Tragsa. Según el regidor gozoniego, el coste de la actuación será menor teniendo en cuenta que la adjudicataria de los trabajos es una firma pública.