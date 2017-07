Los fecales de Bahínas "fueron ocultados" por el Principado, critica Podemos

Podemos criticó ayer la actuación del Principado en el problema surgido en la playa de Bahínas, que estuvo cerrada al baño varios días al detectarse en los análisis realizados por Salud Pública contaminación por fecales en el agua del mar. "Fernando Lastra inicia su andadura al frente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente siguiendo los pasos de su predecesora (Belén Fernández), y no en cuanto a acción y proacción se refiere, sino todo lo contrario, intentando ocultar el vertido de aguas fecales en la playa de Bahínas para que la imagen de su partido no se vea resentida por una nueva crisis ambiental", señaló ayer el diputado regional de Podemos, Héctor Piernavieja.

"Según la web de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, el vertido fue detectado el pasado día 26, una semana antes de que el Principado hiciese públicos los resultados de los análisis realizados y decretase el cierre de Bahínas por contaminación", dijo el dirigente de la formación morada. Piernavieja también hizo referencia a los problemas denunciados por más de 20 bañistas el martes por los picores que sufrieron al bañarse y que les obligaron a salir del mar. "Parece que el de Bahínas no es el único caso, dado que este martes, una vez se abría el baño en Bahínas, más de 20 bañistas sufrieron problemas en la piel en el cercano arenal de San Juan de Nieva", añadió.

Podemos Asturias instó al Gobierno regional a buscar soluciones urgentes a esos problemas. "Una nueva temporada de baños con escándalos medioambientales dañará seriamente la imagen de Asturias fuera de nuestra tierra. Es necesario proteger nuestro medio ambiente como uno de nuestros principales valores como comunidad autónoma", dijo Piernavieja. "Hace unos meses, nuestro grupo parlamentario organizó una visita con concejales asturianos a la sede de la Unión Europea para mantener una entrevista con el comisario de Medio Ambiente, quien nos puso de manifiesto la delicada situación de Asturias en enclaves como Gijón, Avilés o Villaviciosa, dado que se enfrenta a varias multas por incumplimientos en materia de gestión y tratamiento de aguas", concluyó.

Los socorristas castrillonenses, por otra parte, no tuvieron ayer quejas de los bañistas de San Juan por picores al bañarse. "No hemos recibido ninguna queja pero hoy (por ayer miércoles) no hubo casi usuarios en las playas castrillonenses", señaló al término de la jornada el coordinador del servicio municipal de Socorrismo, Ignacio Flórez. La jornada de ayer en las playas castrillonenses, también en Bahínas y San Juan, fue tranquilo, según Flórez. No obstante, numerosos usuarios reclaman al Principado que analice el agua de San Juan para conocer la causa de los picores lo antes posible.