La guionista del videojuego "Tomb Raider" y el de "Monkey Island", en Avilés

La sexta edición del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, de terror y ciencia ficción está a la vuelta de la esquina. Entre el miércoles día 19 y el domingo siguiente, Avilés se transformará por entero gracias a la pura ficción. Para conseguir este objetivo, la organización ya ha publicado parte de su programación ("Letras y bits", del jueves 20 al sábado 22; las II Jornadas de Cosplay, en las mismas fechas).

La sección "Letras y Bits" se ha hecho fuerte esta edición del Celsius 232. Rihanna Pratchett, la guionista de "Tomb Raider" o "Mirror's Edge", descubrirá los secretos de su trabajo el jueves día 20. Lo hará en diálogo con Ángel Sucasas y sobre la escena del auditorio de la Casa de Cultura. Pero la cosa no se quedará ahí. Tras Pratchett está prevista una mesa redonda sobre "El juego de nuestra vida: 'The secret of Monkey Island'", con su cocreador Dave Grossman. La primera jornada se cierra con la presentación del libro "El niño que quería construir su mundo", del periodista Keith Stuart.

Diana P. Gómez ofrecerá un taller el viernes día 21 en el que descubrirá las armas para desarrollar un videojuego de bajo presupuesto. "Letras y bits" se despide el sábado con la proyección del documental "No-Hud" de Wilton, un estreno nacional que la organización marca en su culata de éxitos. Además, las cuartas Jornadas de Doblaje estarán relacionadas con el universo "gamer".

El Festival avilesino también acogerá en su seno las segundas jornadas de "cosplay" (atuendo especializado e inspirado en historias fantásticas de cine o literatura). Manlima se encarga de coordinar la segunda jornada con cuatro actividades muy singularizadas.

La primera de ellas la protagonizarán Sayuri y Altaïr, que son dos "cosplayers" madrileños que llevan en activo desde 2009. El viernes día 21, Samarituka, Manlima y Sayuri & Altaïr discutirán sobre la actualidad del "cosplay". Este encuentro es el que dará color a una nueva edición de un festival culturla imprescindible en los veranos avilesinos. El programa completo del Celsius 232 se publicará en los próximos días en la página web del Festival y en sus redes sociales.