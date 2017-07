Un Pleno de piscinas, serpientes y perros

Si fuese por los niños corveranos, habría piscina en la terraza del Ayuntamiento. Cuando se enteraron que no la tenía, un gran "¡ohhh!" sonó ayer en el salón municipal de plenos, que recibió al medio centenar de pequeños que participa en la Escuela de Verano de Corvera. Alguno, incluso, se había llevado el bañador. Por si acaso.

El alcalde, Iván Fernández, fue el encargado de recibir a los pequeños. Algunos pudieron sentarse en los sillones de los concejales y, como tales, hicieron preguntas al primer edil. La mayoría, nada tenían que ver con el Ayuntamiento. Desde si es verdad que el Rey tiene sangre azul -el Alcalde les había explicado antes la razón por la que el cuadro de Felipe VI preside el salón de Plenos- hasta que si sabía quién había inventado el "spinner" (un juguete de moda entre los pequeños). El mundo de las serpientes también preocupa a los niños, así como los perros. En ese sentido, el Alcalde les recordó que no se pueden dejar los excrementos de las mascotas tirados en la calle y tampoco en los "praos". "¿Sabéis que se puede multar por eso a la gente con hasta 300 euros?", inquirió el regidor. También les dijo, tras otra pregunta de los pequeños, que es delito dejar abandonados a los animales.

Al encuentro con el Alcalde asistió un niño que ya había participado el año pasado en la misma actividad. Le recordó a Fernández su compromiso para instalar una mesa de ping-pong en la plaza roja de Las Vegas. "Es verdad. Y este verano lo vamos a poner. No solo la mesa de ping-pong sino también unas canastas y dos porterías de fútbol. Ya está todo encargado", anunció Iván Fernández.

Alguno de los niños preguntó al Alcalde por su trabajo: "De momento, me gusta ser Alcalde, pero es complicado". Sobre si va a repetir en 2019, Fernández no lo quiso desvelar. "Hasta 2019 no te lo digo; aún no lo pensé", respondió a otro pequeño. "¿Es difícil elegir cómo pintar una pared", le preguntó otro. "Es difícil elegir para todo porque no todos estamos de acuerdo con lo mismo. Hay que hablar mucho y mirar muchas posibilidades. Lo mejor es hablar y pactar", respondió.

Al finalizar la "sesión" plenaria, los niños de la Escuela de Verano bajaron al aparcamiento del Ayuntamiento donde les esperaba un agente de la Policía Local para enseñarles un coche patrulla.