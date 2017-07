"No se discrimina el deporte femenino", defiende el Principado

"Para nada hay discriminación al deporte femenino", se defendió ayer José Ramón Tuero, director general de Deportes del Principado. Es más, asegura, los equipos de mujeres son de los que más dinero reciben en la región "dentro de un presupuesto muy limitado". El responsable regional quiso salir ayer al paso de las críticas que está recibiendo su departamento por la supuesta falta de apoyo al club Femiastur y explicó cómo se reparten las subvenciones entre los equipos asturianos, de las que hay dos tipos: para clubes de fútbol y para el resto de disciplinas.

Las ayudas al fútbol, tanto masculino como femenino, se dan, comentó Tuero, a través de una subvención nominativa a la Federación Asturiana de Fútbol. Son 165.000 euros que proceden de los ingresos por la venta de quinielas. "Ese dinero se reparte entre todos los equipos, excepto las sociedades anónimas deportivas (Avilés, Sporting y Oviedo) y los equipos que ahora están en 2ª B (el Caudal y el Lealtad). Por eso, el criterio general en la Dirección de Deportes es no dar dinero al fútbol porque ya lo recibe de la Federación", dijo. Esa ayuda se divide entre los clubes según el número de licencias. En el caso del Femiastur, toca a unos 400 euros. Eso sí, la Federación detrae de esa subvención las posibles deudas acumuladas por los equipos por el arbitraje, las tarjetas... "por lo que puede haber clubes que no reciban nada".

Tuero explicó que el Principado, por su parte, concede una subvención de alto nivel (275.000 euros) que se reparte entre equipos asturianos que compiten en categorías nacionales, tanto masculinas como femeninas. "En los últimos años, de ese dinero reciben más los equipos femeninos porque son mejores al tener más méritos. El año pasado, el 68 por ciento de esa ayuda fue para mujeres, como el hockey, el balonmano, en baloncesto (el ADBA entre ellos)...", comentó. De esa subvención "está excluido el fútbol porque ya tiene el dinero de la Federación".

No obstante, hace dos años el Principado, "por hacer una acción positiva" reconoció al Oviedo Moderno haber subido a primera división del fútbol nacional femenino con parte de ese dinero. "Si el Femiastur subiera este año, tendría la subvención por alto nivel. Pero no ahora, porque está en segunda, donde hay otros cinco equipos asturianos. Si hubiera más dinero, pues daríamos más dinero a todos, pero no es así. Eso se lo expliqué ya varias veces a la presidenta del Femiastur, Sita Méndez: que se hizo una acción positiva por estar en primera. No hay ninguna discriminación con ellas", recalcó Tuero.