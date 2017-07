La feria ganadera de Manzaneda es un "chiringuito", critica el PP

El PP considera que el concurso ganadero que se celebrará en Manzaneda el primer fin de semana de agosto es un "chiringuito". "Pretende disimular, pero no es un concurso de ganado y es más, el Ayuntamiento no ha recuperado nada porque ese certamen no tiene nada que ver con el encuentro ganadero de Luanco con 85 ediciones a sus espaldas", destacó ayer el portavoz del PP, Ramón Artime. Y añadió que Gozón "no merece un concurso de ganado" como el que plantea el gobierno socialista, coincidiendo con la fiesta de las Nieves.

Artime, que también es ganadero, quiere que el concejal de Festejos, Daniel Fernández, le aclare una serie de dudas sobre el certamen, que en esta edición será exclusivamente local. El portavoz popular desea conocer los colaboradores del concurso de Manzaneda y el número de ganaderos del municipios que se sumarán. "¿Quién ha hecho el reglamento?, ¿quiénes serán los jueces?, ¿quién es el responsable? Quiero nombres y apellidos de todos", afirmó con rotundidad el también exalcalde, que recordó que "no se puede hablar de continuidad" cuando el certamen de ganado de Luanco era una de los atractivos del verano en el concejo durante décadas: "Dudo mucho que este sea así". Por lo pronto, tras dos años sin certamen ganadero, el Ayuntamiento ha retomado un encuentro con profesionales del concejo, que se pueden inscribir hasta el próximo día 15 de julio.

Sobre la petición de la bandera azul para la playa de Luanco que anunció el alcalde, Jorge Suárez, y su vinculación con el fin de las obras del saneamiento de Peroño, Artime también opinó ayer. Expresó que las aguas que bañan Luanco están en perfectas condiciones. "Es una excusa decir que no se pidió por eso", señaló el portavoz de los populares gozoniegos. "La obra del saneamiento ya la teníamos prevista nosotros y si no se hizo antes fue porque lo decidió el PSOE cuando gobernaba", continuó el portavoz popular.

Artime indicó además que el acuerdo que su gobierno había sellado con el Ministerio de Medio Ambiente para esa misma actuación que permitirá eliminar los vertidos tenía varios años de garantía y no uno. La actuación prevé finalizarse antes de 2018 y, en ese momento, Jorge Suárez solicitará la recuperación de la bandera azul para Luanco.