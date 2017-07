Artime (PP): "El chiringuito de Moniello demuestra que el Alcalde no gestiona"

El chiringuito de Moniello sigue estando en el ojo del huracán. Y es que, varios meses después de que ya se conozca al adjudicatario, el negocio sigue cerrado por la existencia de un enganche eléctrico "irregular". Ante esta situación, el PP cargó ayer contra el alcalde, Jorge Suárez (PSOE), y urgió una solución para este establecimiento.

Ramón Artime, concejal popular, se mostró muy crítico con la gestión que está haciendo Suárez de este tema. "El Alcalde dijo que ya había hablado con los técnicos de EdP para solucionar el tema, pero debió de hablar con el bedel o con el responsable de la puerta de la empresa porque si no, este asunto es inexplicable", comentó Artime, muy crítico con que el espacio hostelero siga sin reabrirse al público más de un año después del incendio que lo consumió. "El Alcalde no sabe gestionar. Primero dijo que iba a haber chiringuito en Moniello y todavía no lo hay", prosiguió.

El ahora concejal del PP y antiguo regidor de Gozón también tuvo unas palabras para hacer balance de la etapa de Jorge Suárez como primer edil, después de dos años de mandato. "Tanto con este tema del chiringuito como en los demás temas, no deja de mirar por el retrovisor al PP. Debería ponerse a solucionar los problemas que tiene el concejo y dejar de mirar hacia atrás. No actúa y además piensa que, de 17 concejales, hay 15 tontos y dos listos; los listos, según cree, son él y la teniente de alcalde, Arancha Peláez", agregó Artime. Y añadió que el gran error de Suárez es "creer que siempre está por encima del bien y del mal".

El concejal del PP también se refirió a las acusaciones de Jorge Suárez en las que se afirmó que cuando se achicó agua de la fosa séptica del chiringuito durante el gobierno del PP fue a costa del Ayuntamiento. Artime afirmó que él desconocía las cuentas sobre la fosa séptica, pero que ahora al Alcalde le interesa sacar el tema a la luz para desviar las miradas del puesto de Moniello.