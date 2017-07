Voces infantiles para la integración

El colegio y la parroquia de San Nicolás de Bari son los impulsores de la escolanía que los feligreses del templo central de la villa aplaudieron en la celebración de las fiestas del pasado Corpus y a la que volverán a escuchar el próximo domingo, en la misa solemne del Carmen. "Pretendemos contribuir a la integración de los niños por medio de la música", destacó Alfonso López Menéndez, el párroco de San Nicolás y el director del centro escolar.

El coro -el único completamente infantil de Avilés- está formado por una veintena de chavales que estudian desde 6.º de Primaria a 3.º de ESO, es decir, los coralistas van de los 10 a los 14 años. Carmela García es la que se encarga de dirigir a la formación que empezó a gestarse con la llegada de López Menéndez a la dirección de la parroquia y que ahora vive su ebullición. García viene de dirigir la Coral "Villa Blanca" de Luarca, una de las agrupaciones musicales más prestigiosas de la escena asturiana.

Los pequeños ensayan en los locales de la iglesia de San Nicolás tres días a la semana. "No se trata de una actividad extraescolar, es complementaria", apunta López Menéndez. Aprenden los rudimentos de solfeo y también a cantar. "Lo que pretendemos es que el grupo se consolide el próximo curso con el fin de hacer intercambios en Navidad. La pretensión es que los niños amplíen los horizontes y lo hagan con la música. No sólo con la religiosa. Lo importante de la escolanía no es que canten en la iglesia, lo importante es que crezcan como personas", insistió el también director del centro.

La música coral se practica con denuedo en Avilés desde hace años -los avilesinos eran llamados popularmente "los músicos"-. La escolanía de San Nicolás llega para cubrir una plaza vacante desde hace tiempo: la de las voces infantiles. Los primeros pasos ya están dados. Los responsables de la formación apuestan fuerte por los aprendices de cantantes.