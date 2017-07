William Shakespeare y Cervantes en una gira de 37 funciones

Por las venas del dramaturgo, actor y director de escena José Rico corre el veneno del teatro desde hace más de tres décadas. Sus proyectos son innúmeros y sus ambiciones, supremas. El último de sus proyectos es rendir tributo a William Shakespeare y a Miguel de Cervantes únicamente en Avilés. "En proporción, será el mayor homenaje que se les haga este año", bromea.

Ha escrito cinco pequeñas piezas teatrales (de unos 20 minutos) inspiradas -de una u otra manera- en criaturas que antes habían salido de las mentes de los escritores más importantes de la literatura universal. "El proyecto empezó en abril o mayo, pero se ha ido dilatando y llegará hasta septiembre. Lo previsto es hacer 37 funciones en los siete locales avilesinos que programan cultura de forma habitual", reconoció. Es decir, el Lord Byron, Cafetón, Le Garage, Plazas, Discovery, 40 Nudos y La Llosa.

Rico cuenta para esta nueva aventura con Ángeles García Cordero, Ana Blanco, Sara Farcía Blanco, Joaquín Menéndez, Toni Deaño y el propio Rico. Los títulos de los espectáculos son evidentes: "La soledad de Ofelia", "Falstaff y Quijote", "Maritornes, discurso de mi vida", "La familia Panza" y "Confesiones de Julieta".

"Hace tiempo, en 2005, proyecté un espectáculo que se tenía que haber sustentado en el encuentro de los dos Quijotes: el de Avellaneda y el de Cervantes. Los dos, en el velatorio del escritor. No salió, como tampoco salieron otros, pero mi acercamiento a estos clásicos no cesó", dice Rico. Una de las producciones más aplaudidas del avilesino (es de Gío, en Illano, pero siempre ha vivido en Avilés) fue un "Ricardo III" en asturiano. "Ángeles García fue quien me animó: decía que los directores siempre habían maltratado a Ofelia, que la habían tomado por loca y sólo por loca. Escribí la primera pieza para ella. A partir de ahí, todas las demás. La que dedico a Julieta es la única que aún no se ha estrenado. Las otras han ido pasando por cada uno de los locales que aplauden este proyecto", reconoció el director de escena. "Lo que preveo es que todo esto termine con la publicación de un libro en el que reuniré las cinco piezas", concluyó.