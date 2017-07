El Alcalde presenta la demanda contra Fomento por los ruidos en Trasona

La demanda para requerir al Ministerio de Fomento una solución a los ruidos que provoca la autopista "Y" a su paso por Trason ya está lista y el alcalde de Corvera, Iván Fernández, tiene previsto presentarla esta mañana en los Juzgados de Avilés, acompañado por varios vecinos de la localidad. Los técnicos municipales llevan meses preparando el documento, que incluye entre otros aspectos, un estudio sobre la intensidad del ruido y testimonios de vecinos afectados por el problema que desde hace años sufre la localidad, que llegan a soportar sonidos que superan en un 45 por ciento los niveles nocivos para la salud.

Se trata de una demanda por "inactividad", es decir, porque el Ayuntamiento considera que Fomento no está haciendo nada para solucionar lo que considera un problema grave para la salud de los vecinos. La letrada Paloma García, encargada de tramitar el documento, explicó en su día a los vecinos de Trasona que esta petición se presentaría por la vía de la Fiscalía, para que, de admitirse, abra una investigación. "Puede acceder a información y documentos a los que nosotros no tenemos acceso, con lo que habría más posibilidad de éxito. Esto no descarta que más tarde podamos utilizar otras vías", señaló la abogada.

El estudio que encargó el Ayuntamiento en 2015 a la empresa Acusmed, bajo la dirección del Servicio Ambiental de la mancomunidad y que se presentó hace unos meses, recogía, entre otros datos, que todas las zonas de la localidad superaban el ruido permitido por la noche. Las mediciones se tomaron en 45 días diferentes y según los objetivos de calidad acústica marcados por ley, el nivel de ruido tiene que ser inferior a 65 decibelios, durante el día, y 55 por la noche. Esta última cifra se superaba con creces en los trece puntos medidos, de hecho el nivel menor, en Gudín, fue de 68, y el mayor, frente a La Marzaniella, fue de 76.

Por el día, en Gudín y El Pedrero no se llega al límite, pero en puntos como el de la iglesia, se midieron más de 80 decibelios. Eso sí, esos niveles no solo provienen de la "Y", sino también influyen la carretera vieja de Gijón y las vías del tren.

Ese estudio, ya de por si clarificador, irá acompañado por testimonios de personas que han visto afectada su salud por el ruido. Este punto ha sido complicado. El Ayuntamiento solicitó a los vecinos su colaboración y la hubo, pero resulta complicado demostrar una relación directa entre la enfermedad y la autopista. "A partir de los 65 años, suele existir una degeneración auditiva natural y es difícil demostrar que es debida al ruido de la autopista. No queremos que nos tumben la demanda por cosas como esta", se explicó en su momento a los vecinos.

Y es que las afecciones que provoca la continua exposición a altos ruidos son muy comunes. "No solo tienen que ver con la audición. Hay patologías sensoriales, neurológicas... por ejemplo el mal de Alzhéimer se puede complicar por soportar ruidos altos de manera prolongada o una depresión puede venir provocada por ello", indicó la abogada que lleva la demanda.

El Ayuntamiento ha estado en los últimos años intentando que el Ministerio de Fomento solucionara el problema atendiendo a propuestas como la colocación de pantallas y el cambio de asfaltado, por las vías habituales de contacto entre las dos entidades, pero al no haber respuesta clara, el gobierno local, con el apoyo de la oposición, abrir esta vía judicial para forzar la actuación.