"Hay que normalizar el uso del cannabis", afirma Podemos

Los clubes sociales en los que ahora se consume cannabis de manera casi clandestina quieren salir del ostracismo. Y tienen de su lado a Podemos Asturias. Ayer, el diputado Enrique López visitó uno de los locales que hay en Avilés, en la calle José Manuel Pedregal, y urgió una regulación estatal tanto para el uso y consumo de marihuana como para "normalizar" la situación de estos clubes, de los que en Asturias hay una docena con una media de cien socios cada uno. "Estos locales, ahora mismo, están en una situación de inseguridad jurídica. En los últimos tiempos, llegó a haber acusaciones de tráfico de drogas para responsables de estos clubes, que funcionan en una situación alegal que hay que solucionar de una forma natural. La sociedad tiene asumido que es necesaria una normalización del tema del uso y consumo del cannabis", afirmó el parlamentario.

Podemos intentó sacar adelante en la Junta General del Principado una proposición no de ley para la legalización del cannabis que no salió adelante al entender el resto de partidos que eso es una competencia estatal. Y ahí será donde la formación morada dará la batalla. "En Asturias, el problema lo tuvimos con el PSOE, que no estuvo dispuesto a apoyar lo que sí apoya en otros sitios. Hay una situación favorable en el estado, con Pedro Sánchez que parece que tiene una posición favorable y no prohibicionista", comentó Enrique López.

El diputado de Podemos se reunió con la junta directiva de la Asociación cannábica Diañu Medical Seeds. Su presidente, Israel Fernández, quiere acabar con la idea de que los clubes como el que él preside son simples "fumaderos en los que hay tráfico de drogas". "Ayudamos a un montón de enfermos con terapia medicinal, y ahora queremos desarrollar un proyecto de cáñamo industrial a nivel regional", explicó Fernández. El plan pasa por tener una planta procesadora de cáñamo para fabricar, por ejemplo, plásticos, combustibles, ropa...

El presidente de Diañu Medical Seeds reconoció que en Avilés no están teniendo problemas para tener abierto su local gracias al apoyo tanto de la Policía como del Ayuntamiento. "Nos apoyan porque tenemos procedentes en Asturias", dijo.