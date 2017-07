El lobo de Rozaflor actúa a plena luz del día

"El lobo de Illas actúa a plena luz del día", denunció ayer Ángel Reguero, el ganadero de Rozaflor más afectado por el hambre de los cánidos. "Pudimos fotografiar un ejemplar el domingo a las 10.00 horas en la zona en la que había acabado con el ternero", añadió. La cámara también "cazó" al lobo el pasado viernes a las seis menos cuarto de la madrugada. "Parece que es el mismo animal, pero no lo puedo asegurar del todo", señaló el profesional del campo. "Si fuera una bestia sola no hubiera podido herir a mi mastín", sugirió. Y es que el perro pastor del ganadero "llegó al cerco de Rozaflor con diez cabras solamente y con las patas malheridas".

El parte de bajas del animal ya es largo: nueve cabritos, un ternero y el perro herido; todo esto en Rozaflor. En La Peral es donde comenzó a matar animales (a mediados del pasado mes de junio). Primero fueron dos ovejas. Según ha podido saber este periódico, en la noche de este martes también mató otros dos corderos, en la misma localidad. "Como ya encierro mis animales en un cerco, el lobo vuelve al pueblo", aseguró Reguero. "No tiene que estar el animal en Illas: no es su sitio", añadió el ganadero más afectado.

La insistencia de la guardería del Principado de que el ganadero pruebe que hay lobos en Illas condujo a Reguero a buscar el modo de fotografiarlo. "La cámara se colocó junto a los restos del ternero recién nacido. El lobo no se lo había comido del todo y volvió para terminar el trabajo", explicó. Lo tenemos a las diez de la mañana con toda claridad", dijo.

Reguero explicó que cada tarde recoge a sus animales y los encierra en el cerco de su finca de Rozaflor, "en torno a las seis y media de la tarde". El jueves pasado, un poco antes de esa hora, Reguero vio cómo su mastín subía a la braña parte de sus animales. "Debían de ser como diez cabras. Entonces me di cuenta de que tenía las patas malheridas", explicó el ganadero. Reguero tiene más reses. "Me faltaban bastantes, así que bajamos al valle y cerca del río de La Callezuela encontré al resto empeñados, es decir, en una peña. Los subimos. Los encerré y los conté. Me faltaba una", contó. "Ya habían pasado las nueve y pico de la noche, así que no podía salir a buscarla", apuntó el ganadero. La encontró el domingo.

"Hay que tomar medidas de inmediato", ha reclamado el alcalde de Illas, Alberto Tirador. "No tiene que haber lobos en Illas, lo dice el Principado. Pues habrá que hacer para que no los haya", señaló el Regidor. La soledad del monte en que se encuentran situados los prados de Reguero -una braña en la linde de los municipios de Illas con Candamo- y las reses que pastan en ese lugar han permitido que el lobo campe a sus anchas. Reguero lleva quejándose de la burocracia compleja que hay que seguir para reclamar al Principado las indemnizaciones pertinentes por cada animal muerto. El lobo también ha atacado en las localidades de Ventosa y Ferrero, ambas en Candamo, al otro lado de Rozaflor. "Cualquier día llega a La Callezuela", dicen los afectados.