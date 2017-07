Salvan a un avilesino de 86 años que quedó atrapado en un río toda la noche

Un dispositivo de algo más de veinte guardia civiles de León y de Valladolid salvó ayer la vida a un pescador avilesino de 86 años que se quedó atrapado en mitad del río Órbigo durante toda la noche. La operación de salvamento fue un éxito pasada la una del mediodía y, a pocos metros de uno de los puentes de la localidad leonesa de Hospital de Órbigo, al oeste de la ciudad de León y a dos pasos de Astorga.

El avilesino -experimentado pescador, según señalaron fuentes de la comandancia de la Benemérita en León- había salido en la tarde del martes para practicar su afición, se vistió con un pantalón vadeador y se internó en el agua. Poco después, cayó en una poza de la fue incapaz de salir por culpa del fango que pisaba. El hombre no pudo pedir auxilio porque tenía el móvil inutilizado por el agua. Pasada la una de la madrugada, la Guardia Civil recibió una llamada de la familia del avilesino, que se pasa los veranos en la cercana localidad de Moral de Órbigo.

Cuando llegó la noche, la familia del pescador comenzó a inquietarse (no daban con él y no respondía a las llamadas). Se dirigió a Hospital de Órbigo y en esa localidad, bajo un puente, descubrió el coche del pescador. Esa circunstancia produjo aún más inquietud. Según ha podido saber este periódico, el avilesino, en mitad del río, pudo escuchar las llamadas de atención que le lanzaron sus allegados, pero no logró hacerse oír.

La Guardia Civil dispuso entonces un operativo de búsqueda formado por un helicóptero de la Unidad Aérea, una unidad del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) que llegó a la comarca de Órbigo desde la provincia de Valladolid, un perro del Grupo Cinológico de Castilla y León y varias unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y del Seprona. En total, "algo más de veinte personas" para encontrar al avilesino a algo menos de medio kilómetro de un puente sobre el río. Había pasado la noche entera a merced de la corriente de un cauce que, al decir de expertos consultados por este periódico, es difícil para la práctica deportiva.

"Cuando lo encontramos, el hombre estaba muy entero, tanto física como anímicamente", declaró uno de los guardias que participaron en la búsqueda del avilesino. En todo caso, una ambulancia se llevó al pescador, que había pasado la noche a la intemperie. La Guardia Civil confirmó que se encontraba "muy bien". Lo que pudo ser una madrugada luctuosa quedó en un gran susto, principalmente por la fortaleza del octogenario, que sorprendió a los agentes que participaron en el exitoso dispositivo de búsqueda.