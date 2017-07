Unos perros sin dueño matan a una treintena de gallinas en tres huertos de Las Vegas

Vecinos de Las Vegas denunciaron ayer los estragos que están provocando dos perros sueltos sin dueño. Los canes han entrado recientemente en tres huertos de la zona que linda con Molleda de Abajo y han matado a una treintena de gallinas. "Después de varias denuncias y de intentar hablar con el Alcalde y una persona de Protección Ciudadana, aún no nos dan ni la cara, no responden a llamadas ni mensajes y los perros siguen en las huertas sin que nadie haga nada por evitarlo", explica una afectada.

"Éstas son las consecuencias que el Ayuntamiento de Corvera de Asturias causan a sus vecinos al no cumplir la ley de protección animal, por no contar con una protectora en el concejo", sostiene una de las vecinas. Además, los residentes comentan que no pueden soltar a los gatos por el exterior por temor a que sean atacados.

La asociación "Más Corvera" mostró ayer su apoyo a los vecinos afectados de la zona y solicita al Ayuntamiento de Corvera una solución rápida para paliar el problema.