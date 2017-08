Dos hermanos dan positivo en la prueba de alcoholemia con el mismo coche

Dos hermanos avilesinos de 39 y 41 años de edad dieron positivo en la prueba de alcoholemia en la misma noche y con menos de dos horas de diferencia. Se da además la circunstancia de que ambos conducían el mismo coche, un BMW 320, en el momento en el que la Policía Local les hizo las pruebas pertinentes.

El primero de los dos hermanos, P. C. G., fue sorprendido a las dos de la mañana y superó en más de tres veces el límite permitido de alcohol. Su hermano, J. C. G., fue un poco más moderado y no llegó a alcanzar esas tres veces cuando le detuvieron a las cuatro menos cuarto. Ambos afrontan una denuncia por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico.