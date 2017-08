El comercio avilesino se suma a la campaña contra las agresiones sexuales en las fiestas

"Cuando una mujer dice no, es no; siempre hay que respetar su negativa. No importa el momento en el que se produzca, ni su estado. El alcohol y las drogas no justifican los abusos ni las agresiones sexuales". Este es uno de los párrafos del manifiesto contra las agresiones sexistas que han elaborado diferentes asociaciones de Avilés, coordinadas por la concejalía de Igualdad. Dicho manifiesto se leerá el día 25 de agosto durante el festival musical de grupos de jóvenes "Avilés suena bien".

Estos colectivos, a los que se adhirió la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), preparan también carteles, chapas, pegatinas y folletos contra las agresiones sexistas. "La implicación de diferentes sectores, tal como hemos tratado en las reuniones, es fundamental; por eso nos pusimos en contacto con la Ucayc", explicó la concejala de Igualdad, Raquel Ruiz. La edil también destacó que este año "hay más asociaciones feministas con más ideas y se están implicando asociaciones de vecinos y comercios", aunque el consenso no es total debido al abandono del colectivo "Les Rudes".

El manifiesto incluye recomendaciones a las víctimas de una agresión: llamar a los teléfonos 091, 092 o 016, así como usar la aplicación del móvil Alertcops. "Si es una agresión sexual, no te laves ni te cambies de ropa para no eliminar pruebas. No importa el tiempo que haya pasado: infórmate, pide ayuda y denuncia. Pide que alguien de confianza te acompañe al hospital para ser atendida".