Avilés pide calma en el lío de la perrera: "Lo que toca es aprobar el consorcio"

El gobierno avilesino quiere que las aguas turbulentas a costa del albergue de animales se calmen y afirma que su único objetivo, al igual que el del resto de ayuntamientos implicados, es que por fin, después de décadas, se construya. ¿Dónde? Se verá, pero ahora esa no es la principal preocupación. "Lo que toca es que los ayuntamientos aprueben la constitución del consorcio para hacer la perrera", aseguró ayer Miguel Ángel García Balbuena, concejal de Servicios Urbanos de Avilés. Por el momento, Soto del Barco, Illas, Avilés y Muros del Nalón -ayer mismo- ya han dado el visto bueno al convenio. Faltarían Castrillón, Carreño, Pravia y Gozón. Sobre la polémica surgida por la ubicación planteada días atrás, una parcela en La Lloba, García Balbuena fue claro: "Esa opción se descarta hasta que se realicen los estudios pertinentes que aclaren las dudas sobre si allí hay o no fosas comunes o cualquier otra cosa, como así se lo dijimos a los vecinos".

Si supera esa prueba puede ser una de las elegidas, pero como otras muchas. Y es que la idea es, como también aseguró José Luis Garrido, concejal de Urbanismo de Castrillón, abrir un concurso público para que aquellos propietarios de terrenos que cumplan con los pliegos de condiciones se puedan presentar. "Ningún ayuntamiento ni ningún partido puede vetar nada. Si la finca cumple con los requisitos y gana el concurso, pues se tendrá que comprar. De no ser así, caeríamos en prevaricación", advirtió Garrido. No obstante, antes de ese proceso llegará otro: que la comisión determine cómo va a ser la gestión de ese albergue de animales. Hay tres opciones. La primera, que sea de gestión pública a través de Tragsa; la segunda, con un gerente; y la tercera, con una empresa privada.

García Balbuena quiere que la polémica por la elección de la finca pase a un segundo plano pero los responsables de los ayuntamientos de Corvera e Illas urgen explicaciones ante la reunión mantenida por el concejal avilesino con miembros del PSOE de Castrillón y en la que, supuestamente, se comprometió a desterrar la idea de hacer la instalación en La Lloba por la presión vecinal. "¿En base a qué decide el PSOE excluir una parcela? Aún no había ningún acuerdo cerrado con los propietarios. Descartar una parcela es muy mal precedente ya que si la finca cumple con todas las condiciones y requisitos no puede ser obviada", protestó Alberto Tirador, Alcalde de Illas. El regidor mostró su sorpresa por la reunión entre los socialistas y lamentó que se haya vuelto "a la casilla de salida". Tirador confía en que la constitución de un consorcio para hacer ese albergue "no quede en nada", como ya sucedió con el consorcio "Costa Norte".

En Corvera, que aún no tiene claro cuándo se va a sumar al consorcio, muestran su malestar porque Miguel Ángel García Balbuena haya llegado a un acuerdo con "gente que no está en la comisión". "Nadie en su sano juicio se reúne con alguien y llega a un acuerdo que implica a diez ayuntamientos. Es una falta de respeto", espetó Rafael Alonso, concejal del Ayuntamiento de Corvera.

La Alcaldesa de Muros del Nalón, Carmen Arango, tachó de "lamentable" la polémica que rodea a la perrera y confía en que salga adelante. "Vamos a ver si somos capaces de ponerla en marcha porque es muy necesaria para los ayuntamientos. Ahora estamos desprotegidos a la hora de recoger los animales y por eso tenemos que aunar esfuerzos", comentó la regidora tras la aprobación en el Pleno del consorcio con los votos del PSOE e IU (8) y la negativa del PP (2). En Muros, el Ayuntamiento dispone de un local municipal donde recogen y cuidan a los animales hasta que son adoptados.