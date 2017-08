La Virgen de la Luz, de estrena y despedida

Decenas de fieles y peregrinos acudieron ayer a la ermita de La Luz para honrar a la patrona de Avilés en una jornada festiva de estrena y despedida. La misa y la procesión por la Virgen de la Luz, que ponen el broche a la novena de la "Luz de agosto", tuvieron como colofón el agradecimiento de los parroquianos a su cura durante los últimos once años, Vicente Pañeda, que se traslada a Piedras Blancas en septiembre. "Ha sido una feliz Arcadia", aseveró tras la celebración el arcipreste de Avilés, que puso la nueva mantilla de la Virgen como icono del "trabajo, esfuerzo y amor" que se respira en la ermita avilesina.

La presidenta de la cofradía de la ermita "Virgen de la Luz", Purificación Fernández Valdés, subrayó que hay "mucho que agradecerle" al párroco de La Luz y Villalegre. "Instauró la cofradía; gestionó la declaración de la Virgen de la Luz como patrona de Avilés y comarca y hoy podemos presumir de ser una de las cofradías más importante en número de cofrades. Tenemos que agradecerle el trato y las facilidades que siempre nos dio en nuestro trabajo y, por supuesto, desearle lo mejor en su nueva andadura", pronunció tras la misa Purificación Fernández Valdés, confiada en que la cercanía del nuevo destino de Pañeda no lo aleje de la parroquia avilesina. "Esperamos seguir viéndolo por aquí", concluyó.

"Por supuesto que vendré por aquí, pero no a inmiscuirme ni mucho menos. Gracias a ustedes por el amor que han puesto a esta ermita y a este lugar. Ha sido una feliz Arcadia y me quedo un sentimiento: amo este lugar y me considero avilesino de adopción", aseveró el párroco, que el próximo día 27 se despedirá de Villalegre y La Luz y dará el relevo a Francisco del Rey, en la actualidad de apoyo en Sabugo y Llaranes. Pañeda oficiará el 24 de septiembre su primera misa en Piedras Blancas (Castrillón).

El orbayo del mediodía respetó la salida en procesión de la Virgen, que lució en la novena de la "Luz de agosto" nuevas prendas donadas y elaboradas por integrantes de la cofradía de la ermita: manto de brocado en azul y plata, vestido de seda natural azul y bordado en plata y mantilla. Como manda la tradición, se entonó el "Estrella de los Mares" mirando hacia Avilés, desde el mirador privilegiado que es la explanada de la ermita, y a la puerta del templo el himno de Nuestra Señora de la Luz.

Fue en junio de 2012 cuando el Vaticano confirmó el nombramiento de la Virgen de la Luz como patrona del arciprestazgo avilesino. Con la lectura de las Letras Romanas quedó un año después, el día de la entronización, declarada la advocación mariana. Avilés tiene desde entonces dos patronos: San Agustín y la Virgen de la Luz.

Pañeda anunció que la próxima novena comenzará el 14 de mayo de 2018 y la fiesta de La Luz será ocho días después, el 22 de mayo, con Francisco del Rey como párroco.