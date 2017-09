El acusado de grabar a una compañera, trabajador de Alcoa, se declara inocente

El empleado de Alcoa acusado de grabar a una compañera en ropa interior con su teléfono móvil se ha declarado esta mañana inocente en el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 2 de Avilés. "Soy inocente y no debería estar aquí", ha aseverado.

El abogado defensor, Gonzalo Botas, ha pedido la libre absolución de su cliente, J. L. G. G. A su modo de ver, no hay prueba alguna de que su cliente haya cometido los hechos que se le imputan, y que se remontan al 3 de junio de 2016. "La prueba tiene que ser auténtica, íntegra y estar indemne y en este caso no es ninguna de las tres cosas", ha señalado tras incidir en que la Guardia Civil no localizó grabación alguna en el teléfono móvil del investigado que lo vincule con los hechos denunciados .

La Fiscalía ha mantenido su petición de tres años de cárcel y una importante para J. L. G. A. por un presunto delito contra el derecho de lai intimidad.

Según el relato del Ministerio Público, el operario llegó a la factoría a las 7.06 horas del 3 de junio de 2016 y aparcó su coche en una zona de acceso prohibido. Inmediatamente, accedió al vestuario femenino de las instalaciones y colocó en un tabique de la puerta su teléfono móvil, con el que captó las imágenes de la mujer, que en ese momento estaba cambiándose.

El fiscal considera que estos hechos pueden constituir un delito contra la intimidad, de acuerdo al artículo 197.1 del Código Penal. Por este motivo, pide una pena de tres años de cárcel y una multa diaria de 12 euros durante 18 meses, es decir, de más de 6.600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y el pago de las costas procesales.