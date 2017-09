El Defensor del Pueblo investiga las denuncias por los perros sueltos en la playa de Bayas

El Defensor del Pueblo investiga las denuncias vecinales por la estancia de perros sueltos en la playa de Bayas. Las protestas de los usuarios realizadas ante el Ayuntamiento de Castrillón y el Principado no han recibido respuesta por lo que José Candanedo, natural de Bayas y residente en Piedras Blancas, las envió al Defensor del Pueblo.

"Mandé una carta al Defensor del Pueblo y me contestó inmediatamente de que va a iniciar los trámites para estudiar el asunto", señaló ayer Candanedo. "Ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales han contestado a todas las quejas que pusimos en el último año", dijo.

"Soy de Bayas y es lamentable que no pueda ir a la playa por los perros sueltos. Hay una ordenanza municipal que obliga a tener los perros atados en el arenal. Las normas son para cumplirlas y si no es así que se cambie la ordenanza. En el Ayuntamiento lo único que me dicen es que no hay personal para vigilar, pues que no se habiliten playas para perros en el concejo", señaló. "También puse el problema de los perros en conocimiento de Costas y me contestaron no que podían hacer nada que era asunto del Ayuntamiento pero que podía denunciar en el juzgado", indicó.

El playón de Bayas, junto con la Isla de La Deva, fueron los primeros monumentos naturales de Castrillón declarados como tales por el Principado hace 15 años, y después se sumo el sistema dunar de El Espartal. El Principado considera normas de obligado cumplimiento para preservar las dunas del playón de Bayas las incluidas en el decreto de 2014 que declara zona especial de conservación (ZEC) el tramo del litoral comprendido entre el Cabo Busto y Luanco y que incluye en Castrillón los tres monumentos naturales. Según la Consejería, el Ayuntamiento se comprometió a "adecuar una barrera física para impedir el trasiego de los animales en la zona dunar y la Policía Local vigilaría". "No se ha hecho nada", afirma Candanedo.

La estancia de perros durante todo el año en la playa de Bayas la autorizó el Ayuntamiento en julio de 2016. El verano pasado la asociación de vecinos realizó varias movilizaciones como el corte de la carretera y la recogida de firmas, para evitar el acceso de canes al arenal. Las firmas se entregaron en la Consejería de medio Ambiente. Este verano se instalaron unos paneles informativos sobre las normas que deben de cumplir los bañistas que acuden con sus perros al arenal.

La ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de las playas, que figura en los paneles informativos, dice que "se permite el acceso y presencia de animales de compañía durante todo el año en una zona delimitada y debidamente señalizada del playón de Bayas, debiendo en todo caso estar debidamente custodiados y vigilados por sus responsables con sujeción al resto de normas vigentes en materia de animales de compañía". Los dueños que lleven a sus perros al playón deben procurar, además, no molestar al resto de los bañistas, recoger los excrementos de los canes, llevarlos atados y con bozal, si los perros están en la lista de potencialmente peligrosos, y estar en posesión de la cartilla de vacunaciones del can. El espacio delimitado para la estancia de perros es de unos 300 metros de longitud, en el límite con el arenal de Los Quebrantos.