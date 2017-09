La oposición, cautelosa por los anuncios del Ministro para Avilés tras años de debates

Los grupos de la oposición se mostraron cautelosos ante los anuncios realizados por el Ministro de Fomento tanto para las vías como para la ronda norte. Y es que los años de debates y proyectos les hacen ser escépticos. El PP fue el más positivo ante la visita de Íñigo de la Serna. "La visita demuestra el interés del Ministro por Avilés", destacó Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz de este partido en el Ayuntamiento.

David Salcines, de Somos Avilés, valoró la firma del protocolo para reactivar las obras el PEPA y se mostró cauteloso con el anuncio de que antes de final de año habrá un proyecto para las vías: "No es la primera vez que ministros del PP anuncian grandes inversiones para la ciudad que meses más tarde se quedan en la agenda política del olvido". Tanto Somos como IU y Ganemos echaron de menos la falta de referencia a la carretera N-632. Carmen Conde, de la coalición, valoró tanto la nueva alternativa para las vías como para la ronda norte. "Se ha entrada en razón porque se ha buscado la alternativa más aceptada por todas las partes. Parece que hay sentido común y diálogo", subrayó. Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos, confió en que las declaraciones "sin mucha precisión en plazos de cumplimientos sean realistas". "Me temo que todo estas buenas intenciones necesitan que se reflejen en presupuestos, ya que sino no existe", dijo. Y Agustín Sánchez, de Ganemos, afirmó que, por el momento, son todo "promesas en el aire". "Siguen pasando los años a la hora de estudiar un nuevo compromiso para la ronda norte", dijo el concejal.