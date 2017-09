Los vecinos de Alto del Vidriero exigirán por vía judicial la limpieza de varias fincas

Los vecinos de la calle Alto del Vidriero han decidido recurrir a la vía judicial para exigir que las empresas Solvia, Promociones Villalegre y Urbis realicen la limpieza de las fincas de su propiedad. "Han pasado meses desde la carta enviada desde los servicios técnicos municipales, por eso queremos denunciar a estas tres empresas que se están negando a limpiar propiedades que les pertenecen, con el serio perjuicio para los vecinos de ratas, arañas, mosquitos, moscas, avispas, etcétera", según afirmó ayer Amalio Iglesias Ramos, uno de los vecinos afectados.

Hartos ya de esperar, y como las empresas "no atienden a razones", si en 15 días no hay respuesta interpondrán una demanda judicial "con todos los documentos que constan en poder de los vecinos", para que sea la justicia la que imponga las obligaciones y multas pertinentes. "Ya que estas tres empresas no dan pasos hacia la resolución del conflicto, después de llevar así desde hace más de cinco años, no vamos a soportar más los problemas de bichos", zanjó Iglesias Ramos. Los vecinos también tienen previsto denunciar a la junta de compensación y a su presidente "por la ineficiencia y poca labor en la resolución de un conflicto creado por ellos ya que no limpian".

Los terrenos en cuestión fueron adquiridos para desarrollar una urbanización pero el proyecto quedó paralizado por la crisis.