"El dibujante es la estrella y el guionista es el que hace los cimientos de la obra"

Escritor y guionista francés de videojuegos y cómics, Matz es el autor de "El Asesino", una saga compuesta por trece volúmenes de la que en España sólo se han publicado hasta el momento cinco.

–¿Qué supone el cómic en su vida?

–Es una pasión. Desde niño leo muchos cómics y cuanto mayor me hago, más me gustan. Mi padre era profesor de Bellas Artes y me enseñó a apreciar la calidad artística.

–Se mueve entre la literatura y el cómic. ¿Qué diferencia uno de otro género?

–A la vez que hice el primer guión de cómic escribía literatura; no hay frontera entre ambos géneros, son dos formas de expresión, pero la historieta no recibe el mismo grado de atención y yo prefiero un buen cómic a una mala novela.

–Normalmente, los guionistas de cómic no son conocidos aunque sean los autores de series muy famosas. ¿A qué se debe esto?

–Los dibujantes son las estrellas de los cómics y el guionista es el que hace los cimientos, la primera persona que trabaja en la obra. Aún así, el dibujante se lleva los méritos, va a los festivales, firma autógrafos y le piden dibujos. Sólo algunos guionistas acaban siendo famosos y en realidad es que son el 50 por ciento.

–¿El dibujante nace y el guionista se hace?

–El primero tiene que tener un don que debe desarrollar, los segundos tienen que tener capacidad imaginativa y además leer y escribir constantemente.

–Ha escrito trece series de "El Asesino". ¿No le acaba de cansar?

–No, no me aburro en absoluto. Si fuera así no lo habría hecho. Cuando una obra me atrapa me gusta continuarla y profundizar en la trama. Esto es comparable a las series del siglo XIX que desarrollaban grandes historias, es un trabajo de continuidad.

–Además de guiones originales ha hecho adaptaciones de obras clásicas. ¿Qué licencias permite el cómic?

–Puedes experimentar, no tienes que ceñirte a la narrativa clásica pero sí hay que respetar el espíritu de la obra original. Adapté la novela "La Dalia Negra" y me convertí en amigo del autor, que me dijo que le encantaba porque era fiel con los propios elementos, pero con un formato propio. No fue una versión fácil de realizar.

–Realizó la adaptación de "Cuerpo y alma", una obra muy intensa, con mucha adrenalina.

–El guión original es de Walter Hill, coproductor de "Alien" y yo me encargué de adaptarlo al cómic. Es un trabajo muy hormonal.

–¿Le gustan los super¬héroes?

–No, no me interesan mucho, prefiero las historias más realistas con trasfondo social

–¿Es la primera vez que visita las Jornadas del Cómic?

–Sí, y estoy encantado con la belleza de la ciudad y sus colores y me gusta el ambiente distendido que hay en las jornadas. Se puede decir que ha sido un amor a primera vista.