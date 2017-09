"Tocar a cinco kilómetros de casa es un lujo", afirma Maxi, de "Fe de Ratas"

"Parece mentira, pero en Asturias tampoco hemos tocado mucho. Creo que con Corvera teníamos una cita pendiente. Tocar a cinco kilómetros de casa es un lujo", señala Maxi, vocalista de la banda avilesina "Fe de Ratas". El grupo encabeza el cartel del festival "Rockvera", que se celebra a partir de las 20.30 horas de hoy en El Llar de Las Vegas. "Tenemos mucho contacto con David Menéndez -organizador del festival- y estábamos tratando de cuadrar agenda, porque el Rockvera tenía que caer algún año y ha sido este", explica.

Sobre el escenario de Las Vegas, sonarán sus canciones punk-rock con mensaje, aunque Maxi, "más bien pesimista", cree que ya no hay arreglo y su música sirve para desahogarse: "El mundo se va a la mierda y es culpa de los que mandan. Los que mandan son los más punkies de todos, porque han llevado al límite el lema del punk 'no future', 'no hay futuro', así que lo que hay que hacer es disfrutar lo que nos queda", dice. Entre los temas estará "Chévere", la canción del último videoclip de la agrupación.

Promete un concierto para disfrutar, el público y ellos mismos sobre las tablas: "Tocar en una sala tiene su aquel. En grandes conciertos, ante mucha gente, tienes una cierta presión aunque sea increíble; aquí en El Llar, estás en una sala más pequeña, más acogedora, con tú público, y te permite estar más suelto, más a gusto, hacer un concierto más loco".

El experimentado grupo avilesino, compartirá escenario con otras cinco bandas: la bilbaína "Fear Crowd" y las asturianas "Chamako Wey", "Caso Omiso", "Arson" y "Ofensivos", estos últimos, corveranos.