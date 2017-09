José Robledo: "Muchos guiones de cine están basados en historietas"

Decir "no me gusta el cómic" es una barbaridad, algo así como afirmar "no me gusta la comida". "Es como decir que no te gusta el cine, o que no te gusta la música. Es prácticamente imposible, te tiene que gustar algún elemento", señala José Robledo, historietista, ilustrador y diseñador gráfico que trabaja como guionista para el mercado francés. Su compañero Marcial Toledano asiente: "Quien nunca haya leído un cómic que se atreva a dar el paso porque va a encontrar seguro alguno para él". "Si te gusta la lectura y un género o tema concreto, vas a encontrar un cómic relacionado que te va a gustar seguro", añade su colega Henar Torinos.

José Robledo, Marcial Toledano y Henar Torinos participaron en las XXII Jornadas del Cómic de Avilés, en las que aprovecharon para pedir una oportunidad a aquellas personas que nunca han dado una oportunidad a la historieta. "A nivel de guiones el cine está de capa caída y los textos más originales que encuentras hoy en día están basados en cómics", asevera Robledo.

Henar Torinos pone como ejemplo "La vida de Adèle", que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. "Está basada en una novela gráfica, 'El azul es un color cálido', escrita por una chica súper joven. Mucha gente ni lo sabe", añade Torinos, ilustradora con gran influencia del manga, un género que en España aún tiene mucho camino por recorrer. "Si ya el cómic se margina, el manga está marginado dentro del mundo del cómic, todavía no se considera un género adulto en España", lamenta.

Las XXII Jornadas del Cómic tocaron a su fin con la gala de clausura y la entrega de premios. Los premios de la crítica fueron para Zeina Abirached, Tom King, Gabriel Hernández Walta, Rayco Pulido, Alfonso Azpiri y Frank Miller. Los premios a las mejores obras se los llevaron "Jamás tendré 20 años", "100 años del TBO" y "La Visión".