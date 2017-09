El PSOE quiere congelar los impuestos, tasas y precios públicos para 2018

El debate de las ordenanza fiscales está a la vuelta de la esquina. La previsión del alcalde, Jorge Suárez, es poder tener aprobado el nuevo documento, como muy tarde, en el mes de octubre. Aunque, a primera vista, no tendría que ser complicada la negociación de las ordenanzas ya que la intención del gobierno local es no tocar los impuestos, tasas y precios públicos. "La situación del Ayuntamiento es complicada y, en principio, no contemplo cambios sobre lo que hay", comentó.

El Consistorio está sometido a un plan de ajuste por el que tiene muy limitadas sus actuaciones. "No podemos reducir ingresos, por lo que no podemos bajar impuestos. Y si reducimos alguno, tendremos que subir otras partidas. Eso es lo que hay. Estamos justos, justos", reconoció Suárez. La idea del Alcalde es, una vez terminado el debate de las ordenanzas, comenzar el del presupuesto, que le gustaría tener cerrada a 31 de diciembre y así empezar el año con cuentas nuevas.

El presupuesto de 2017 lo sacó adelante el PSOE el pasado marzo tras la abstención de IU, aunque se tuvo que valer del voto de calidad del alcalde ya que el PP votó en contra y había empate entre los síes y los noes. La abstención de la coalición vino acompañada, no obstante, de un aviso al PSOE, al que pidieron "más ambición y más compromiso". La razón es que reprochan al gobierno sus incumplimientos con el presupuesto anterior.

La propuesta del gobierno para las ordenanzas es similar a la del año pasado. Entonces, el primer planteamiento del gobierno fue la congelación de impuestos. En ese momento, Suárez afirmó que la bajada de impuestos "no es propia de la izquierda" porque "podrían recortarse servicios y eso no entra en los planes del PSOE de Gozón". "Una mínima rebaja de la contribución puede derivar en una disminución de la recaudación, lo que sí vemos positivo es que los impuestos sean progresivos, es decir, que pague más quien más tiene", señaló entonces el Regidor, que se planteaba también la posibilidad de fijar bonificaciones en los impuestos para ayudar a las familias con dificultades.