La oposición pedirá bajar el precio mínimo del agua para 2018

El PP e IU de Gozón reclamarán bajar el precio mínimo del agua para 2018. Este es el punto en común de la oposición gozoniega de cara al debate de las ordenanzas fiscales, que el gobierno socialista quiere tener resuelto en un mes, y donde el punto de partida es la congelación de todas las tasas, impuestos y precios públicos. Sin embargo, ni el PP ni tampoco IU ven con buenos ojos la idea de zanjar así el debate, ya que creen que hay margen para tocar a la baja algunas tasas.

Ramón Artime, portavoz del PP, señaló que no es lógico seguir cobrando la tasa actual del agua si ahora, con el servicio municipalizado, ya no se van a realizar obras de mejora del abastecimiento del concejo, que era el argumento con el que se había subido dicha tarifa. "Además, según el Alcalde, es la empresa la que debe dinero al Ayuntamiento, así que no hay por qué seguir mantenimiento ese precio. Si el servicio privado costaba 600.000 euros y la recaudación por tasa era de 1,2 millones, si se municipaliza la tasa que se cobra por los servicios tiene que ser equivalente al coste", indicó.

Además, el PP ve posible también bajar el IBI. "El Alcalde todo lo basa en el plan de ajuste, pero si se presenta con millón y medio de euros de remanente positivo, si un millón es de obras sin hacer y otro medio millón de liquidez, no hay motivos para decir que el Ayuntamiento está en dificultades económicas", concluyó.

El portavoz de IU-Equo-Convocatoria por Gozón, Isaac Frade, se refirió también a bajar el mínimo del agua, un compromiso electoral de la organización: "Es cierto que bajar impuestos no es de izquierdas, pero hay que contextualizar bien. Lo que no es de izquierdas es mantener un mínimo tan injusto en un bien básico. Nosotros proponemos hacer algo más justo y equitativo. Si con la privatización vino la subida de ese mínimo, es el momento de bajarlo".

El también concejal de IU César Fidalgo añadió que el debate de las ordenanzas no se puede disociar del presupuesto y su ejecución. "En 2016 quedó remanente de tesorería positivo, así que probablemente haya margen de maniobra para tocar otros precios, como el de uso de instalaciones deportivas", destacó.