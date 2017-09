El abogado acusado de pactar sin avisar a sus clientes: "Nunca les perjudiqué"

"No causé ningún perjuicio económico a mis clientes", expuso ayer el abogado procesado por un supuesto delito de deslealtad profesional en el Juzgado de lo Penal 1 de Avilés. El caso, que quedó visto para sentencia, tiene su origen en un pleito relacionado con la propiedad del edificio situado en el número 1 de la calle La Cámara y que se remonta hasta finales de la década de los ochenta, según trascendió en la vista. La defensa del letrado, para el que la acusación particular pide hasta cuatro años de inhabilitación, solicitó la libre absolución. "No hay ninguna conducta intolerable", subrayó el abogado defensor, José Carlos Botas, durante la sesión.

El letrado P. S. A. C. se sentó en el banquillo acusado de alcanzar un acuerdo extrajudicial con la parte contraria en un procedimiento sin comunicárselo a sus clientes, una actuación que conllevó una denuncia el 21 de mayo de 2013 que es el resultado del procedimiento judicial cuya vista tuvo lugar ayer. "El acusado, a sabiendas del quebranto de la lealtad y diligencia esperada por sus clientes en el ejercicio de su actividad profesional, sin consentimiento de éstos y en su perjuicio, alcanzó un acuerdo extrajudicial con los letrados de la parte contraria, cuyo contenido y alcance no les comunicó", vienen exponiendo las acusaciones desde hace tiempo. La clienta del acusado falleció el día 3 de enero de 2014; y su esposo y su hijo, que dicen sentirse "engañados". Por eso, reclaman una indemnización por los presuntos daños y perjuicios.

P. S. A. C., que declinó responder a las preguntas de la letrada que ejerció la acusación particular (Patricia Rodríguez), reconoció que había llegado a un acuerdo extrajudicial con otros abogados en relación a una servidumbre de paso que conllevó que la propiedad del edificio cobrase miles de euros. El procesado insistió en que su clienta, de la que además es familia política, estaba al tanto de todo y que incluso llevó todo el expediente en 2004 a la hija de ésta, también fallecida. Corroboró su versión el hermano de la clienta del procesado, A. A. G. D. C. "Tanto mi hermana como yo teníamos conocidos en el edificio y no queríamos perjudicarles, así que inicialmente le dimos instrucciones (al procesado) de que no iniciara un pleito. Sabía también que había negociaciones (extrajudiciales) por los ingresos que iban llegando a una cuenta de la comunidad de bienes (...). Mi sobrina estaba al tanto de todo y nosotros también. No me vi perjudicado por la actuación del acusado", expuso durante su declaración.

La acusación particular mantuvo la petición de cuatro años de inhabilitación y la Fiscalía también elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, si bien señaló que no ve perjuicio económico y que de haber deslealtad profesional habría prescrito. La defensa pidió la libre absolución: "No hay ningún perjuicio manifiesto. Al contrario, hubo beneficio porque pese a desestimarse una demanda sus clientes aún cobraron más de 9.000 euros. No hay ninguna conducta intolerable", concluyó José Carlos Botas.