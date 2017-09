Corvera celebra su gran fiesta del comercio

Moda, artesanía, decoración, gastronomía, alimentación, oferta educativa o automoción. Todo ello y mucho más estará presente en la que será la I Feria de Comercio de Corvera, que se celebrará este fin de semana en Las Vegas, organizada por la Asociación de Autónomos para la Promoción y Mejora del Comercio de Corvera (Apymec), con el apoyo del Ayuntamiento.



Una veintena de establecimientos participará en esta gran cita con el comercio corverano, que sustituye a las dos ediciones anuales de ferias de los stocks que desde hace cinco años venía organizando Apymec en el concejo, estrenando como escenario la plaza del parque Europa. El recinto ferial, con acceso libre y gratuito, dispondrá de una carpa en la que mostrarán sus productos dieciocho expositores, además de la propia asociación, y habrá un recinto exterior donde habrá juegos infantiles, talleres, hinchables y área de terraza, gestionada por el bar Veiga, además de una exposición de vehículos de Automóviles Graña.



La feria abrirá sus puertas el sábado día 23, a las once de la mañana, y permanecerá abierta hasta las nueve de la noche, mientras que el recinto exterior prolongará su apertura hasta las once de la noche. El segundo día de feria, domingo 24 de septiembre, tanto la carpa como la zona externa estarán abiertas desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche.



Además de ofrecer una gran variedad de productos de diferentes sectores comerciales, la I Feria de Comercio de Corvera contará con otros atractivos, como la organización de actividades infantiles, juegos tradicionales, talleres, demostraciones de expositores e incluso un espectáculo destinado a los más pequeños, que tendrá lugar el domingo a las seis de la tarde.



Mercado semanal



En el mismo entorno en el que se celebra esta Feria del Comercio habrá, como ya es costumbre, el mercado semanal de Las Vegas durante toda la mañana del sábado. Amboseventos compartirán espacio durante toda la mañana y hasta las dos de la tarde, momento en el que cerrará el mercado semanal y continuará adelante esta primera edición de la gran fiesta del comercio de Corvera.



Programa

Domingo, 24 septiembre

Inauguración oficial.: Apertura carpa hasta las 21.00 horas. Recinto exterior hasta las 23.00.Actividades infantiles juegos tradicionales.: Talleres y demostraciones Expositores.Muestra trabajos Barbería de Chus (Apymec).Apertura Carpa hasta las 21.00 h. Recinto exterior hasta las 23.00 h.Actividades infantiles juegos tradicionales.Taller de automaquillaje (Apymec).Talleres y demostraciones. Expositores.Espectáculo infantil Befriends.

Los comercios

E Cristina Restauración

- 8 Vidas

- Flores Pilar

- Befriends

- Asdico

- Stylum.

- Stanhome.

- Salmantino

- Doña Tina

- Apymec

- Rosa Clara

- Dover Castle

- Language School

- Corvera Felina

- Tallerteca

- Mym

- Coca Moda

- Grupo Rox

- Lencería Encantos