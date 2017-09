Las dependencias de Diseño de la Escuela de Arte están en riesgo, alerta IU

El grupo municipal de IU teme que los continuos retrasos en la conclusión de la nueve sede de la Escuela de Arte sean la excusa del Gobierno regional (PSOE) para eludir el compromiso presupuestario con la segunda fase del centro, un proyecto comprometido por el Principado en 2017. IU llevará una moción al próximo Pleno para instar al Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, a reanudar "de inmediato las obras", paralizadas desde antes del verano, y a incluir en los presupuestos autonómicos de 2018 una partida específica destinada a acometer el próximo año esa segunda fase de las obras, destinada a los estudios de Diseño. Ciudadanos también anunció ayer que llevará al Pleno un ruego sobre este mismo tema.

La concejala Llarina González destacó que el Consejero anunció el pasado enero que los alumnos de Restauración empezarían el curso 2017-2018 en la nueva instalación, pero en junio se supo que los trabajos se encontraban paralizados y que era necesario modificar el proyecto tras detectarse una serie de defectos. Fue entonces cuando se comunicó que las obras no se retomarían hasta este mes de septiembre. "Hemos ido a la Junta General del Principado para ver el expediente y desmiente las palabras del Consejero. Hemos comprobado que hay informes y documentos que prueban que el proyecto ya estaba realizado y aprobado el 5 de julio de 2017, incluso se incorpora la modificación presupuestaria y la propuesta del director de obra. No vemos ninguna justificación a este nuevo retraso y tampoco entendemos que hasta casi el final de las obras no se dieran cuenta de que había que hacer un modificado del proyecto para adaptarlo a la normativa", expuso Llarina González, que ofreció ayer una rueda de prensa junto a la edil Carmen Conde y el coordinador local de IU, Juan José Fernández.

El grupo municipal de IU incide en que "los propios profesores" de la Escuela de Arte, como informó este periódico, "estuvieron denunciando una serie de carencias en la nueva sede y no se les hizo ningún caso" . Llarina González indicó que Genaro Alonso "ocultó información a la ciudadanía". "Queremos que nos explique por qué de nuevo va a haber otro retraso si el modificado del proyecto está firmado ya en julio. O hay un interés político en seguir retrasando las obras o una incompetencia descomunal para rematar el proyecto", señaló. "Creemos que hay una estrategia de dilación para eludir el compromiso presupuestario con la segunda fase de la Escuela de Arte", sentenció, por su parte, Juan José Fernández.

Ciudadanos también hará hincapié en la Escuela de Arte durante el próximo Pleno municipal. "Desde Ciudadanos queremos que este Ayuntamiento tome las medidas tendentes a garantizar el funcionamiento de este centro avilesino, y por ello, preguntaremos a la Alcaldesa si ya conocía las advertencias del equipo técnico docente sobre las deficiencias del centro", apuntó la concejala Carmen Pérez Soberón. "¿Por qué no se actúa y se insiste con la Consejería de Educación para que se agilice de una vez todo este proceso de ampliación de financiación y de realización de las obras? ¿Por qué se está demorando tanto la implantación del sistema de extracción de gases?", planteó la edil de la formación "naranja".