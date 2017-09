El salón de los currículos

Isabel Lara y María Gabriela Ron fueron dos de los que ayer acudieron, currículo en mano, a la Feria del Empleo PICE, que organiza la Cámara de Comercio para fomentar la inserción laboral. "Vine con la idea de encontrar trabajo o, al menos, darme a conocer", explicó Lara. Ella, con 31 años, lleva un tiempo de paro después de dar a luz a su segundo hijo, y ahora quiere encontrar un trabajo compatible con las responsabilidades familiares. Su experiencia está en los sectores comercial y de atención social. "Pero no estamos para exigir", afirmó. Lara lamentó, eso sí, que no hubiera más empresas participantes en la feria.

Un caso diferente es el de María Gabriel Ron, venezolana, que lleva "un año y un mes" buscando empleo en España. "Soy bióloga, tengo 20 años de experiencia como docente en Venezuela, pero aquí me estoy intentando orientar hacia la ecología y la prevención de riesgos laborales". En la feria dejó dos o tres currículos, en las empresas que mejor se adaptaban a su perfil. Junto a estas dos mujeres, ya con experiencia laboral, se dieron cita parados con otros perfiles, como jóvenes en busca de su primera oportunidad.

Victoria Carretero, que atendió el puesto de La Curtidora, aseguró que entre los demandantes de empleo prima el encontrar trabajo por cuenta ajena frente a montar una empresa. "No lo ven como una opción a priori; les decimos que encontrar trabajo es complicado, que por qué no ser sus propios jefes", explicó Carretero. Además de contactos, los participantes se llevaron sabiduría, de los diferentes talleres propuestos. Paloma De Arquer, consultora en ASATA, fue la responsable de uno de los talleres, en el que echó mano del "Big Ban Theory" para explicar que montar una empresa es más fácil de lo que parece. "Hay muchos apoyos. El emprendedor no tiene que saber más que lo que va a hacer".