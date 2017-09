Los Campos y La Estrada, "a oscuras" por falta de farolas

Los vecinos de la calle Anselmo Hulton, en Los Campos, y de la zona alta de La Estrada se sienten "inseguros". No son zonas especialmente conflictivas, pero caminar por la noche sin contar con puntos de luz, es algo que, cuanto menos, les incomoda. "No sabes lo que te va a salir de cinco metros más adelante", sostiene uno de los vecinos de La Estrada. En el barrio de Las Vegas, llevan sufriendo el problema desde hace más de un año. Hay farolas, pero algunas están arrancadas, otras sin bombillas o simplemente no funcionan y, mientras tanto, "las calles a oscuras".

En el caso de la calle Hulton, la más antigua de Los Campos, ni siquiera hay puntos de luz. "Hay una farola que a veces ni funciona, nos tienen abandonados", señalan los vecinos. El punto de luz está en una esquina del aparcamiento. "Desde la calle principal, ni siquiera se ve el cruce de lo oscuro que está", señala una de las residentes en la zona. En el caso de esta vía, la reivindicación ya tiene años.

Somos apoya la petición

El portavoz de Somos, Rogelio Crespo, quiso mostrar su apoyo a los vecinos de las dos zonas y lo hizo tirando de ironía: "Si Avilés tiene un barrio de La Luz, nosotros podemos llamar a La Estrada barrio de 'La Oscuridad' y a la calle Hulton, 'calle Oscura', como la que hay en Oviedo", ironiza. El edil de la formación "morada" mantuvo un encuentro con los vecinos de uno y otro lugar y afirma que es necesaria una actuación integral en ambos lugares. "Los dos sitios tienen otras deficiencias además de la falta de luz, como son la salida de aguas fecales a un terreno de La Estrada o la falta de aceras en la calle Hulton, que solo cuenta con una especie de paso pintado sobre el asfalto", destacó Crespo, denuncias que ya realizó en su día.