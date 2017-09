Las mujeres son más reacias a manifestar su alcoholismo y "beben solas en casa"

"Reconocer que somos impotentes ante el alcohol es el primer paso para salir del fondo del pozo al que lleva la bebida; si no aceptas que eres alcohólico no mejoras", señaló ayer un miembro de la Asociación Alcohólicos Anónimos de Avilés, bajo el nombre de Virgilio (no ofreció su apellido). Este colectivo celebra el sábado el 50.º aniversario de su presencia en la ciudad con un acto en la Casa de Cultura al que acudirán también familiares. En el mismo, se describirán los orígenes y la trayectoria de los cinco grupos que existen en la comarca (Ensidesa, Rumbo Nuevo, Saber Vivir, Tercer Legado y Viviendo Sobrio), cuatro de ellos ubicados en la ciudad y otro, en Salinas. Ayer, lamentaron la escasa participación femenina: "Ellas suelen beber en soledad y son reacias a contarlo".

"El alcoholismo es una enfermedad y aunque dejemos de beber no dejamos nunca de ser alcohólicos, tratamos de no recaer", subraya quien ejerció ayer de portavoz de una asociación que se remonta a 1935. Alcohólicos Anónimos se fundó en Akron, Estados Unidos, cuando un hombre de negocios que había conseguido permanecer sin beber por primera vez tras haberlo intentado en varias ocasiones, buscó a otro alcohólico para compartir con él sus experiencias; estaba atravesando un mal momento y temía una recaída.

El ejemplo y la amistad de los alcohólicos en recuperación son el mejor apoyo del recién llegado al colectivo en su esfuerzo por dejar de beber. "Estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año a través del teléfono 649.235.531. Una simple llamada puede salvar una vida y sale más barato marcar un número que pagar una copa", apuntó Virgilio, con motivo de la presentación del acto que se desarrollará el sábado y que está abierto a todo el público.

Además de solicitar apoyo a otro miembro de la asociación en un momento de debilidad ante una bebida, desde Alcohólicos Anónimos proponen al enfermo evitar viejas compañías y no ir a bares.

Los hombres de mediana edad -entre 40 y 60 años- son los mayores usuarios de Alcohólicos Anónimos, que acuden a las reuniones, principalmente por presiones familiares. "Le ponen un ultimátun: o cambias o ahí está la puerta", dijo Virgilio, para añadir que, a pesar de la intimidación que ejerce el entorno más cercano al enfermo, "el alcohol está por encima de todo para el bebedor; prefiere morir que dejarlo", dijo, para explicar que los grupos existentes en la comarca avilesina se reúnen dos veces a la semana.

Asisten unas diez personas y el 80% de las cuales continúa acudiendo a las reuniones. Las mujeres, añadió, se retraen de participar en las charlas. "Consumen en casa, es raro verlas en un bar, y son reticentes a acercarse a la asociación", concluyó.