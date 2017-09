El PP reclama más contenedores de basura para la zona rural

El PP reclamó ayer más contenedores de basura para las parroquias rurales de Gozón. "Hacen falta y no nos vale que el gobierno ponga de excusa que no hay dinero cuando tenemos 500.000 euros de remanente de tesorería", indicó el portavoz del PP, Ramón Artime. Los populares criticaron también la necesidad de desbroce en varios caminos de la zona rural en Cardo, El Ferrero, San Jorge y Vioño, entre otras parroquias. "Ya acabó el verano, ¿cuándo finaliza la campaña de desbroce?", preguntó de manera irónica el edil popular, que criticó los planes del gobierno para adquirir un tractor "que no funciona". "Ya se lo dije al Alcalde: lo barato sale caro", remató.