El telón sube de nuevo con "Sensible"

El estreno absoluto de la obra "Sensible", mañana (20.15 horas), en el teatro Palacio Valdés, reinicia la programación del coliseo avilesino, suspendida por las obras de mejora que se llevaron a cabo durante los dos últimos meses. La representación, una adaptación realizada por Juan Carlos Rubio a partir de una novela original de Constance de Salm ("Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible"), está protagonizada por Kiti Mánver y Chevi Muraday. La pieza centra la atención en una aristócrata que pasa por todas las etapas del calvario al descubrir a la salida de la ópera la traición de su joven amante, que sube al coche de otra mujer. Despechada, durante todo un día se sumerge en una espiral de desenfreno intentando recuperar la atención de su amado.

"Tropecé con 'Sensible' hace cinco años y cuando los productores me empujaron a montarla pensé que si había una actriz capaz de transitar por las emociones del personaje femenino era Kiti Mánver", relata Juan Carlos Rubio, también director de la obra que combina interpretación, música y danza. Estas tres disciplinas mantienen a lo largo de la función "una convivencia respetuosa", comenta Chevi Muraday, coreógrafo, bailarín e intérprete, que encarna al personaje de Alfredo. "Aquí las fronteras no existen, hay una fusión de las tres, todas son indispensables en la obra", apunta el artista, que asegura haberse "lanzado sin red a este proyecto de personajes impresionantes". En "Sensible", Muraday interpreta y baila. "Si hay algo bonito es poder bailar la palabra", manifestó durante la presentación, ayer, de la función en el foyer del Palacio Valdés, un teatro que Rubio calificó de "referente teatral desde hace mucho tiempo. Las compañías se matan por pasar por aquí", afirma el director teatral. En este sentido, Mánver añadió que "Avilés es una escuela de espectadores".

Si bien Chevi Muraday acude por primera vez a los escenarios de la ciudad, su compañera Kiti Mánver ya los ha visitado en varias ocasiones. La conocida actriz malagueña se mete en esta ocasión en la piel de una mujer que, en tan sólo 24 horas, pasa por diferentes estados emocionales, fruto del amor que siente por Alfredo. "Ambos se aman de manera obsesiva, tóxica", indica Juan Carlos Rubio.

Una vez más, el amor es la columna vertebral de una obra teatral. "Es el verdadero motor de nuestra vida y nos mueve a lugares desconocidos", observa la intérprete, que cuenta con una dilatada carrera profesional tanto en el cine, donde ha trabajado con directores como Almodóvar, Trueba, José Luis García Sánchez o Manuel Gutiérrez Aragón, como en el teatro. Ha participado en "El sueño de una noche de verano", "Bodas de sangre", "El matrimonio de Boston", "La conquista de Jerusalén", "Esta noche no estoy para nadie" o "Iba en serio", entre otras muchas.

La presentación a los medios de comunicación de "Sensible", basada en una novela epistolar, también contó con la participación de Yolanda Alonso, concejala de Cultura, que dio la bienvenida a elenco. "Nos hace mucha ilusión este estreno, con el teatro renovado, ya que la obra tiene origen en el texto de una mujer feminista, muy adelantada a su tiempo", dijo. Asimismo, hizo referencia al tema que centra el espectáculo: los sentimientos y a la puesta en escena, que calificó de "multidisciplinar".

Precisamente de la música, la iluminación y el vestuario habló Juan Carlos Rubio. Sobre la primera, compuesta por el argentino Julio Awad, dijo que "es un personaje más en la obra". También ensalzó la labor llevada a cabo por el diseñador de iluminación Juanjo Llorens, ganador del premio Max como mejor iluminador por "De ratones y hombres" (2013) y por "La función por hacer" (2011). El diseño de vestuario, por su parte, corre a cargo de la figurinista María Luisa Engel.