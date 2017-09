La comarca avilesina promocionará el turismo religioso y cultural

La mancomunidad "Comarca Avilés" promocionará el turismo religioso y cultural. "Que no se nos vea en los actos religiosos no quiere decir que no estemos trabajando en cosas de interés para la promoción de la ciudad", afirmó Manuel Campa, concejal de Promoción de Ciudad y a la sazón, presidente del ente. Y dentro de esa publicidad estará también el Lignum Crucis, que está expuesto de manera continua en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery desde la semana pasada.

"Estamos analizando cómo incluir la referencia del Lignum tanto en los folletos del casco histórico como en la web y en los nuevos totems que se instalarán en un proyecto que tenemos en la mancomunidad de señaléctica inteligente", comentó tras un ruego del PP.

Los populares también pidieron una mejor señalización del Camino de Santiago. Al respecto, Manuel Campa explicó que entre febrero y marzo se realizó una revisión del recorrido, se acometieron diversas actuaciones en el entorno y se reforzó la señalización no solo del camino sino también del albergue de peregrinos. Respecto a ese edificio, el concejal del PSOE explicó que han solicitado una subvención regional para hacer reformas.