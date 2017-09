Correos atiende al 82% de los clientes en unos 10 minutos

Somos no consiguió sacar adelante ayer una moción para mejorar el servicio de la nueva oficina de Correos de la plaza de La Merced porque el PSOE y el PP la rechazaron tras hablar con responsables de la empresa y con los sindicatos UGT y CC OO y comprobar que las críticas de la formación morada "no estaban justificadas". Somos aseguró que la oficina acumula importantes retrasos en la atención por falta de personal. Tanto Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz del PSOE, como Constantino Álvarez, concejal del PP, aseguraron que con la unión de las oficinas de La Ferrería y Las Meanas "no se habían amortizado plazas ni realizado recortes en la plantilla". "Hablan de esperas de 40 minutos y los datos que nos dan en Correos es que eso no es así salvo por algún problema. Al 82% de los usuarios los atienden en menos de 10 minutos y, en julio y agosto, la atención en menos de cinco minutos estuvo en el 62%", explicó Fernández Huerga. Éste transmitió un mensaje de los delegados de CC OO en Correos: "Me pidieron que dijera que no hay quejas, que no hay constancia de supresión de plazas y que la media de espera es de cinco minutos". Respecto a la falta de un buzón para echar las cartas, tanto Huerga como Álvarez afirmaron que era por motivos de seguridad. "No se rechazan las cartas franqueadas por lo que no se incumple la ley", dijo el edil del PP.