El PSOE rechaza tramitar la inclusión de las educadoras en la plantilla

La petición de los grupos de la oposición de crear la figura de técnico de Educación Infantil en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento se va a quedar en saco roto. La alcaldesa, Mariví Monteserín, anunció ayer, tras una pregunta de Somos, que no van a tramitar esa inclusión porque eso requeriría informes técnicos a favor: "Todos los informes han sido en contra. Hemos estudiado a fondo el tema y el pleno pasado lo que no aprobó fue el archivo del expediente y por lo tanto no lo vamos a archivar, pero tampoco lo vamos a reactivar".

Tras esa sesión plenaria, un tercio de los concejales de la Corporación solicitaron diferentes informes para lograr incluir esa figura en la RPT. "Los informes técnicos que tengo desestiman esa solicitud y les llegará un decreto al respecto. No obstante, para garantía del trámite de su petición, en el documento se explica qué camino deben seguir para conseguir su objetivo", espetó la Alcaldesa en el último minuto del Pleno de ayer.