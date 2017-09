Absuelto el abogado acusado de pactar sin el consentimiento de sus clientes

El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés acordó ayer la absolución del abogado al que habían acusado de alcanzar un acuerdo extrajudicial con la parte contraria sin haberlo consultado con sus clientes. El conflicto se remonta al año 1987, cuando el abogado P. S. A. C. se encargó de un pleito relacionado con un edificio de La Cámara. Dieciocho años después, los hijos de la cliente ya fallecida decidieron no seguir con el proceso. El abogado encausado, no obstante, llegó a un acuerdo por la que sus clientes recibieron una compensación económica de 9.261,50 euros entre 2006 y 2011. La sentencia, por tanto, considera que la acusación era consciente de la existencia de dicha negociación.