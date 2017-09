La Alcaldesa "podría prevaricar" en el caso de las educadoras, advierten Somos e IU

Somos Avilés e Izquierda Unida acusan a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, de estar cometiendo un presunto delito de prevaricación por no cumplir con una propuesta aprobada por el Pleno municipal, en este caso analizar la creación del puesto de técnico de Educación Infantil en la plantilla municipal. Somos da un paso más y sopesa incluso presentar una querella penal contra la Regidora. "No estamos dispuestos a seguir tolerando el comportamiento caquicil y antidemocrático de una Alcaldesa y un gobierno que pisotea sistemáticamente la democracia y los derechos del Pleno municipal", aseveró ayer Primitivo Abella, concejal de la formación morada.

Llarina González, portavoz de Izquierda Unida, considera "inaceptable" la actitud de Monteserín "no sólo con las educadoras de 0 a 3 años sino con el cumplimiento de las reglas democráticas que rigen la administración local".

La Alcaldesa anunció el pasado jueves en el Pleno que no iba a tramitar la petición de los grupos de la oposición de modificar la RPT para incluir ese puesto debido a la existencia de tres informes técnicos que rechazaban esa inclusión. En ese sentido, la oposición niega que sea así y afirma que sólo entra en el fondo del asunto el informe de recursos humanos "justificándose en jurisprudencia muy antigua".

Los partidos, además, habían solicitado nuevos informes para avalar esa decisión, que también ha sido rechazada. Y como contestación, Monteserín en un decreto invita a los grupos de la oposición "a presentar una propuesta concreta sobre la modificación de la RPT en la que se establezca la descripción del puesto, características, dotación presupuestaria, etcétera". "Es decir, la Alcaldesa nos está diciendo a la oposición que realicemos el trabajo que ella y su equipo de gobierno tiene la obligación de hacer tras la propuesta aprobada y no quieren", criticó González.

Primitivo Abella, por su parte, afirmó respecto a los puntos que entran en el orden del día de los plenos que las mociones que presentan los grupos "tienen que pasar un riguroso filtro legal, a cargo de la Secretaria Municipal, de tal manera que si la Secretaria entiende que lo que se plantea en ella no es legal no se incorpora al orden del día del Pleno". "Si la Alcaldesa entiende que la decisión del Pleno no se ajusta a la legalidad, puede presentar recurso administrativo ante el Pleno, o bien acudir a la justicia por la vía del contencioso-administrativo, o por la vía penal", afirmó el concejal de Somos Avilés.

Por ese motivo, los grupos de Somos e Izquierda Unida instan a la regidora a rectificar su "obcecamiento" y "cumpla con las reglas democráticas".